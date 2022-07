Frankfurt (ots) -Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG ruft "Wilhelm Brandenburg Farmer-Schinken" zurückDie Firma Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das nachfolgende Produkt zurück. Von dem Rückruf sind die Bundesländer Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen.- Wilhelm Brandenburg Farmer-Schinken,gekochter Hinterschinken, geräuchert, 100 gMHD 31.07.2022 / Charge 0009532970Der Rückruf erfolgt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes, da bei einer Packung des Produktes Listerien nachgewiesen worden sind. Von dem Verzehr des Produktes wird daher abgeraten.Laut Robert-Koch-Institut äußert sich eine Listerien-Erkrankung meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.Personen, die dieses Lebensmittel verzehrt haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen. Schwangere, die dieses Lebensmittel gegessen haben, sollten sich auch ohne Symptome in ärztliche Behandlung begeben und sich beraten lassen. Für andere Personen ohne Symptome ist dies nicht sinnvoll.Andere Mindesthaltbarkeitsdaten als das MHD 31.07.2022 sind von dieser vorsorglichen Maßnahme nicht betroffen. Das Unternehmen hat bereits reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können dieses auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Einkaufsstätten zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchte sich Wilhelm Brandenburg ausdrücklich entschuldigen und steht für Verbraucheranfragen unterqualitaetsmetzgerei.w.brandenburg@rewe-group.comoder telefonisch unter069 / 420982 - 9911**Erreichbarkeit:Mo. - Fr.08:00 - 17:00 UhrSa. 09:00 - 15:00 UhrPressekontakt:Für Presseanfragen steht die REWE-Presseabteilung unterpresse@rewe-group.comOriginal-Content von: Wilhelm Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104508/5268755