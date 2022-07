Renewable Energies - Brennstoffzellen- und Solaraktien stehen unter Strom!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche standen Unternehmen aus dem Bereich "Erneuerbare Energien" hoch im Kurs. Der UC ESG Global Renewables Energies Index schob sich dabei über zwei Prozent nach oben und entwickelte sich damit besser als Leitindizes wie der DAX und EuroStoxx50. Katalysatoren waren vor allem die Brennstoffzellenhersteller Ballard Power und FuelCell sowie Hersteller von Solaranlagen und Speicher wie Sunnova und Sunrun. Der Sektor könnte mittelfristig weiter Rückenwind bekommen. Deutschland forciert die Energiewende mit dem jüngst beschlossenen Osterpaket. Die EU will mit dem Repower EU-Programm die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen vorantreiben.

Der UC ESG Renewable Energies Index bildet bis zu 30 Unternehmen aus Westeuropa, Japan oder den USA ab, die dem Industriesektor "RenewableEnergy" oder dem Industriesubsektor "Renewable Energy Generation" entsprechend dem Sektor-Klassifikationsschema angehören. Damit können Investoren breit diversifiziert in Solar-, Wasserstoff- und Windkraftanlagenbauer investieren. Um in den UC ESG Global Renewable Energies Index aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen zudem ESG-Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. ESG steht dabei für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Die Prüfung erfolgt auf Basis von Daten des ESG-Dienstleisters ISS ESG. ISS ESG ist der Responsible-Investment-Bereich der Institutional Shareholder Services Inc., einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur und ein führender Anbieter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Lösungen.

Berücksichtigt werden nur Unternehmen, die am Selektionstag eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Euro und ein durchschnittliches Handelsvolumen über die zurückliegenden 20 Handelstage von 10 Millionen Euro aufweisen. Aktuell zählen unter anderem die Solaranlagenbauer Enphase Energy, Meyer Burger Technology, Sunpower, die Windanlagenhersteller Nordex und Ørsted sowie die Wasserstoff- und Brennstoffzellenspezialisten Ballard Power und Nel zum Index. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Aktien werden reinvestiert. Die Indexgebühr liegt bei 1,5 Prozent pro Jahr. Indexsponsor und -berechnungsstelle ist die UniCredit Bank AG. Weitere Infos unter www.onemarkets.de

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert UC ESG Global Renewable Energies Index ISIN/WKN DE000HB6NEW5/ HB6NEW * Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 107,06 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts Stand: 08.07.2022

