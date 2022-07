Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunehmende Rezessionssorgen lassen viele in stabilere Anlagen flüchten, so die Deutsche Börse AG."Sichere Häfen sind gesucht, gerade in Europa mit Blick auf die Knappheit von Gas", bestätige Arthur Brunner von der ICF Bank. "Die Volatilität hat schlagartig zugenommen", berichte Gregor Daniel von Walter Ludwig. Die Lage werde ständig neu beurteilt - je nach Nachrichtenfluss. "Anleger sind gezwungen, ständig darüber nachzudenken, ob sie sich neu positionieren müssen." ...

