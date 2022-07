Vaduz (ots) -Aufgrund der hohen Covid-19-Fallzahlen und der starken Verbreitung der Omikron-Varianten empfehlen die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) und das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) Personen, die 80 Jahre und älter sind, eine weitere Auffrischimpfung (zweiter Booster). Allen anderen Personen wird momentan keine weitere Auffrischimpfung empfohlen, da diese durch die erste Auffrischimpfung gemäss aktueller Evidenz weiterhin vor schwerer Covid-19-Erkrankung geschützt sind. Die liechtensteinische Regierung hat sich dieser Impfempfehlung angeschlossen.Personen mit Jahrgang 1942 und älter können sich ab Dienstag, 12. Juli für die zweite Auffrischimpfung anmelden. Bei der Anmeldung sollte der Impfpass bereitgehalten werden. Es wird empfohlen, sich online über www.impfung.li anzumelden, falls nötig mit Unterstützung von Angehörigen. Die telefonische Anmeldung über die Corona-Hotline +423 236 76 45 ist ebenfalls möglich. Personen, die ihren 80. Geburtstag erst in der zweiten Jahreshälfte feiern, können sich ausschliesslich über die Hotline anmelden.Die Hotline ist von 8:30 bis 11:30 und von 13:30 bis 16:30 erreichbar. Erfahrungsgemäss wird die Hotline, obwohl sie für diese Zeit personell aufgestockt wird, zu Beginn stark ausgelastet sein. Es ist jedoch garantiert, dass für alle Impfberechtigten Termine vorhanden sind. Personen mit Jahrgang 1943 und jünger können aktuell weder online noch bei Hotline-Mitarbeitenden einen Termin vereinbaren.Ebenfalls diese Woche haben die EKIF und das BAG angekündigt, dass für den Herbst die Impfempfehlung dahingehend angepasst werden soll, dass weiteren Bevölkerungsgruppen die zweite Auffrischimpfung empfohlen werden soll. Der ideale Zeitpunkt dafür ist von epidemiologischen Faktoren und der Verfügbarkeit von an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffen abhängig.Die speziell für die Auffrischimpfung der Personen mit Jahrgang 1942 und älter festgelegten Termine sind: Mittwoch 20., Donnerstag 21., Freitag 22., Montag 25. und Dienstag 26. Juli, jeweils am Nachmittag.Impfwillige werden gebeten, zu Ihrem Impftermin den Pass, die Identitätskarte oder einen anderen amtlichen Ausweis sowie den Impfausweis mitzubringen.Weitere wichtige Informationen zur Impfung sind auf dem Service-Portal der Liechtensteinischen Landesverwaltung unter www.serviceportal.li/informationen-zur-covid-impfung verfügbar. Dort sind auch Informationen zum Nutzen, der Funktionsweise sowie allfälligen Nebenwirkungen der Impfung vorhanden.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100892357