Berlin (ots) -Mitten im Sommer blicken Politik, Experten und Bürger gebannt auf den nächsten Corona-Herbst: Denn schon jetzt steigen die Infektionszahlen, Kliniken schlagen Alarm und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Schulschließungen im dann bereits dritten Corona-Herbst nicht ausschließen und rät zumindest den vulnerablen Gruppen zur nächsten Impfauffrischung. Viele Bürger indes fragen sich: Drohen erneut auch bei uns harte Lockdowns wie aktuell in China? Wie sinnvoll sind solch rigide Maßnahmen überhaupt? Und was ist mit den Impfnebenwirkungen, von denen immer häufiger berichtet wird?BILD-TV-Talk die "Die richtigen Fragen", Sonntag, 10.7.2022, um 22:45 UhrThema: "Corona-Abrechnung: Haben wir nichts dazugelernt?"Zu Gast bei Moderator Kai Weise sind- Karl Lauterbach (SPD), Gesundheitsminister- Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe Uni Innsbruck- Tim Röhn, Journalist "Die Welt"- Heinz-Peter Meidinger, Vorsitzender Deutscher Lehrerverband- Anna Brock, arbeitsunfähige Ärztin mit starken Impfnebenwirkungen