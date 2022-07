Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat seine Auslieferungen im Juni deutlich gesteigert. Der DAX-Konzern übergab im abgelaufenen Monat 60 Verkehrsjets an seine Kunden und damit 13 mehr als im Mai, wie er am Freitagabend in Toulouse mitteilte. Die Aktie von Airbus kann am heutigen Freitag gut ein Prozent zulegen.Für sein Jahresziel von rund 720 auszuliefernden Flugzeugen muss sich Airbus weiter ranhalten: Nach den ersten sechs Monaten sind davon erst 297 geschafft. Allerdings ziehen die Auslieferungszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...