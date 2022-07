Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Standard Lithium-Aktionären zu sehen. Der Grund dafür ist der Absturz der Aktie um rund drei Prozent. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 4,33 USD. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Standard Lithium rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund vierzehn Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 3,80 USD in den Weg. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verstärkt.

