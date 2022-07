Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den unten stehenden Link abrufen:



SAN DIEGO, July 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor den Druckbleistiften gab es eine Zeit, in der alle Bleistifte aus Holz waren - für einen Scantron-Test musste ein gelber Bleistift Nr. 2 verwendet werden. Ein hölzerner Bleistift hatte ein gewisses Etwas, er fühlte sich im Vergleich zu seinem modernen Gegenstück angenehm an. Ein Unternehmen hat eine Hülle für den Apple Pencil der ersten und zweiten Generation entwickelt, die das Alte mit dem Neuen verbindet. Die Stifthülle von elago verwandelt Ihren Apple-Stift in einen nostalgischen Holzstift, wie wir ihn alle früher benutzt haben.

Falls Sie noch nichts von elago gehört haben: Es handelt sich um ein etabliertes Designunternehmen, das seit 2002 von San Diego, Kalifornien, aus operiert. Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Dies macht sie zuversichtlich, dass sich die Kunden in das jeweilige Produkt verlieben werden, sobald sie es in ihren Hände halten.

Die Stifthülle gibt es in zwei Versionen - eine für jede Generation des Apple Pencil. Beide Versionen sind aus nicht recyceltem Silikon hergestellt, um sicherzustellen, dass Ihre Hülle ein Leben lang hält. Silikon ist sehr griffig und schützt Ihren Stift vor Stürzen und Kratzern - perfekt für den täglichen Gebrauch! Die Hülle fühlt sich an wie die Holzstifte, die wir früher benutzt haben, und ist daher ergonomisch und ideal für den längeren Gebrauch. Das Aufladen des Stiftes ist kein Problem, die Hülle für Stifte der zweiten Generation muss aber ordnungsgemäß installiert werden, damit das kabellose Aufladen funktioniert; eine ausführliche Installationsanleitung ist online verfügbar. Für die 2. Generation sind verschiedene Farben und Kollaborationsmodelle verfügbar, und auch für die erste Generation gibt es bald weitere Farben. Mit diesem nostalgischen Touch können Sie die Verwendung Ihres Apple Pencil noch ein bisschen mehr genießen.

Stifthülle für den Apple Pencil der 1. Geneneration

elago.com: https://bit.ly/3ussUOb

Amazon.de: https://amzn.to/3RbuQVj

Stifthülle für den Apple Pencil der 2. Geneneration

elago.com: https://bit.ly/3yoAquP

Amazon.de: https://amzn.to/3P5iYC8

elago ist in erster Linie und vor allem ein Designunternehmen. Das Motto des Unternehmens lautet "einfache Raffinesse", denn es schafft Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Designs werden intern von Grund auf neu erstellt, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert.

elago wurde 2002 in San Diego, CA, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot-Auszeichnungen.

Instagram:

@elago.de

Kontakt:

haein.lee@elago.com