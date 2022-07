Aktien weekly - ein versöhnlicher Wochenschluss, der Hoffnung auf eine Fortsetzung nächste Woche macht. Wieder über der psychologisch wichtigen 13.000er Marke geschlossen. Umkämpft und knapp bis zu letzten Minute am Freitagnachmittag, aber oberhalb. war's das mit dem Bärenmarkt? Oder nur eine Zwischenerholung vor dem noch tieferen Einbruch? Der Markt hat schon einiges an schlechten Nachrichten verdaut, aber es könnt enoch schlimmer kommen. Was, wenn die North Stream1 Gaslieferungen nach dem routinemässigen Wartunsgstop nicht wieder aufgenommen werden? Wäre wahrscheinlich Konjunkturkiller. Rezessions- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...