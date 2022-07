Kann die Allianz-Aktie (WKN: 840400) bis auf 265 Euro klettern? Das legen zumindest aktuelle Kursziele nahe. Zwar sind sich Analysten niemals einig, was die Bewertung einer Aktie betrifft. Aber viele sehen in dem DAX-Versicherer jetzt die günstige Dividendenaktie, die zumindest zweistellig im Wert steigen könnte. Aber was bedeutet ein Kursziel von 265 Euro für die Allianz-Aktie? Gute Frage. Es ginge unter anderem um 4,07 % Dividendenrendite und ein mögliches Kursplus von 51,4 % ausgehend von zwischenzeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...