Gleich vorweg, ich habe keine Ahnung, wohin sich die Kurse in den nächsten Wochen und Monaten bewegen. Es gibt viele Menschen, die behaupten, dass sie Kurse richtig vorhersagen können. Vor diesen Menschen solltest du dich unbedingt in Acht nehmen. Aber ich kann dir einen guten Indikator an die Hand geben, dass die Anleger gerade panisch handeln. Sobald die Marktteilnehmer alles verkaufen und keine Rücksicht mehr auf die Qualität der Unternehmen nehmen, spricht es meistens für eine Übertreibung nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...