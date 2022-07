Dieses Zitat stammt von Warren Buffett, der seit 1965 eine Durchschnittsrendite von mehr als 20 % erzielt hat. 20 % sind anfangs nicht sehr eindrucksvoll. Aus 10.000 Euro werden so innerhalb eines Jahres 12.000 Euro. Doch wer wie Warren Buffett bereits über 70 Jahre investiert, kommt am Ende auf ein Vermögen von 3,49 Mrd. Euro. "Verliere kein Geld", hört sich einfach, aber was ist damit gemeint? Schwankungen sind normal Viele Anleger würden nun schwankende Aktienkurse damit in Verbindung bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...