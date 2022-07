Ehrlich gesagt können wir nicht sagen, ob Warren Buffett jetzt Öl-Aktien kauft, weil er sich gegen die Inflation schützen möchte. Es ist jedoch zumindest naheliegend, dass das Orakel von Omaha überhaupt investiert, um die momentane Teuerung mit Rendite zu schlagen. Cash zu halten ist in dieser Zeit nicht ratsam. Jedenfalls investiert Warren Buffett in Öl-Aktien, was eine sehr rudimentäre Erkenntnis ist. Wer ihm auf diesem Pfad folgen möchte, der kann das unter anderem auf unterschiedlichen Wegen ...

