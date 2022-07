Mit einem MSCI World ETF holt man sich den König der Finanzwelt ins Depot. Über 1.000 ausgewählte Aktien aus der ganzen Welt sollen passiv zum Erfolg führen. Für die Rente. Oder einfach als marktgerechtes Zusatzeinkommen. So ist es gedacht. Und so funktioniert es im Grunde auch. Doch in den letzten Jahren wurde eine doch recht einseitige Auswahl in die Top-10-Positionen eines MSCI World ETF gespült. Sage und schreibe 8 von 10 der Top-10-Positionen sind IT-Unternehmen. Vor einem Jahr habe ich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...