Wie lange die aktuelle Schwäche an der Börse bestehen bleibt, kann niemand voraussagen. Doch Anleger könnten diese Phase nutzen, um relativ günstig in Aktien einzusteigen. Die meisten Anleger sind derzeit eher nicht in Kauf-, sondern in Verkaufslaune. Die Preise für viele Aktien fallen. Daher kann es sich lohnen, anders als die breite Masse zu handeln - also antizyklisch zu investieren. Welche Rahmenbedingungen Sie im Blick haben sollten und worauf Sie bei dieser Anlagestrategie achten sollten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...