MindMaze, ein globaler Pionier im Bereich Neurotechnologie und digitale Therapeutika (DTx) für neurologische Genesung und Pflege, ist als eines der am besten geführten Unternehmen der Schweiz 2022 ausgezeichnet worden. Mit diesem von Deloitte Private, SIX Swiss Exchange und Julius Bär gesponserten Programm werden Schweizer Unternehmen ausgezeichnet, die auf dem höchsten Niveau der Unternehmensleistung arbeiten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese bedeutende Anerkennung für unsere Bemühungen erhalten", sagte Jean-Marc Wismer, COO von MindMaze. "Als Team konzentrieren wir uns auf Innovationen und Qualität; denn wenn es um die Entwicklung bahnbrechender Technologien und Therapien für die Behandlung von Menschen geht, die an neurologischen Erkrankungen und Verletzungen leiden, dann sind gute Geschäftspraktiken und -verfahren essentiell, will man große Talente gewinnen und behalten und nachhaltig wachsen."

Mit dem Schweizer Programm für die am besten geführten Unternehmen werden herausragende Geschäftspraktiken in den Mittelpunkt gestellt, die von den besten privat geführten Unternehmen der Schweiz gepflegt werden. Die Arbeit, das Gesamtwachstum und die Führungsqualitäten eines Unternehmens sind Faktoren für die Auswahl in das Programm. Die Deloitte-Bewertung für diese Preise basiert auf 29 Jahren Praxisbeobachtung aus dem globalen Förderprogramm, das weltweit in 48 Ländern eingerichtet wurde. Die Unternehmen, die für diese Auszeichnung ausgewählt werden, gelten als Vorbilder für andere Unternehmen.

Das einzigartige Organisationsmodell des Unternehmens fördert schnelle Skalierbarkeit und erlaubt zudem größere Flexibilität in einer im Wandel begriffenen Umgebung. Dieses Modell hat sich insbesondere während COVID als hocheffektiv erwiesen. Das Unternehmen konnte damit sein Geschäftsmodell nahtlos so anpassen, dass Produktentwicklung, Marketing und Verkaufstätigkeiten in Einklang gebracht wurden und ein starkes Umsatzwachstum mit anhaltender Expansion in 15 Ländern beibehalten wurde. "Die Auszeichnung von Deloitte ist eine weitere Bestätigung unserer agilen Governance-Hierarchie, deren Schwerpunkt auf Aufgaben statt auf Titeln liegt." "Dadurch, dass wir eine Atmosphäre von Zusammenarbeit und Verantwortung kultivieren, konnten wir effiziente und ethische Geschäftspraktiken entwickeln, die dem Unternehmen, den Beschäftigten und den Anteilseignern nützen."

Über MindMaze

MindMaze wurde 2012 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Gehirntechnologie und digitale neurotherapeutische Lösungen für die Gesundheit und Regeneration des Gehirns. Die Mission des Unternehmens ist es, die Fähigkeit des Gehirns, sich zu regenerieren, zu lernen und sich anzupassen, zu verbessern. Das Unternehmen besteht aus zwei zentralen Abteilungen "Healthcare" und "Labs" die gemeinsam an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Biosensorik, Technologie, Mixed Reality und künstlicher Intelligenz arbeiten. MindMaze Healthcare arbeitet an der Entwicklung einer universellen Plattform für die Gesundheit des Gehirns mit wegweisenden Lösungen für einige der weltweit schwierigsten Probleme in der Neurologie, darunter die Krankheiten Schlaganfall, Morbus Parkinson und Alzheimer. MindMaze Labs, das F&E-Innovationszentrum des Unternehmens, ist auf die Zukunft des menschlichen Computings ausgerichtet und arbeitet branchenübergreifend an der Entwicklung der nächsten Generation von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Lausanne, Baltimore, London, Paris und Mumbai. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindmaze.com.

