Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Dieses Jahr markiert den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland. Am 7. Juli wurde der "Jiangsu-Deutschland-Dialog 2022" unter dem Motto "Innovation, Kooperation und Win-Win" im Chinesisch-Deutschen Innovationspark (Changzhou) eröffnet. Er hat einen Hauptveranstaltungsort in Changzhou, China, und einen Zweigveranstaltungsort in Frankfurt, Deutschland, in Form einer Kombination aus Online- und Offline-Veranstaltung, um das Zusammenkommen und die Zusammenarbeit zwischen Changzhou und Deutschland in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Wirtschaft und Handel sowie Industrie weiter zu fördern. Bei dem Treffen wurden nach Angaben des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Changzhou 10 deutsch-chinesische Kooperationsprojekte unterzeichnet.In den letzten Jahren hat Changzhou den Austausch und die Zusammenarbeit mit Deutschland umfassend gepflegt und in vielen Bereichen positive Fortschritte erzielt. Eine Reihe von hochwertigen, mit deutschen Mitteln finanzierten Unternehmen wie Siemens, ThyssenKrupp, Bosch, Volkswagen und Lanxess investieren weiterhin in Changzhou. Seit Dezember 2021 gibt es 234 Unternehmen mit deutschen Investitionen in Changzhou, und das tatsächlich erhaltene ausländische Kapital beträgt 110,8 Milliarden Dollar. Der Dialog hat den Sino-German (Changzhou) Innovation Park, die Wujin High-Tech-Zone und die Xuejia Foreign Capital Town sowie andere von Deutschland finanzierte Begegnungszonen geschaffen. Die Universität Changzhou hat sich mit anderen Universitäten und deutschen Hochschulen zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Master-Ausbildung und den Bau von Fachlabors durchzuführen. Die deutsch-chinesische Zusammenarbeit erstreckt sich auf viele Bereiche, vom Städteaustausch über die wirtschaftliche und bildungspolitische Zusammenarbeit bis hin zur wissenschaftlichen und technologischen Innovation.Du Chunguo, chinesischer Generalkonsul in Düsseldorf, erzählte in einer Videoansprache von der Geschichte des "Reisens in beide Richtungen", seit die Provinz Jiangsu und Nordrhein-Westfalen in Deutschland Schwesterprovinzen und -länder geworden sind. "Es gibt ein riesiges Potenzial für die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, KI und anderen Bereichen." Michael Jacke, Bürgermeister von Minden, sagte in einer Videoansprache, dass Changzhou und Minden untrennbar miteinander verbunden sind und eine enge Partnerschaft pflegen.Bei der Eröffnungsfeier unterzeichnete die Stadtverwaltung von Changzhou ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit der Deutschen Handelskammer in China, dem Sino-German (Changzhou) Innovation Park und der Commerzbank. Vertreter von ThyssenKrupp, SVOLT Energy und Star Charge eröffneten einen thematischen Dialog über "Neue Chancen für die deutsch-chinesische Unternehmensinnovation und -kooperation in der Zeit nach der Epidemie" und "Wege und Erkundung der Jiangsu-German Manufacturing Cooperation".Pressekontakt:Frau Shen,Tel: +86-10-63074558.Original-Content von: Information Office of Changzhou Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164252/5269102