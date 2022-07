Breaking News: Kursfeuerwerk am Montag erwartet! - Schon im Samstagshandel teils 90% rauf…

https://www.instagram.com/

Umso überraschender heute die Meldung über die Listung bei Walmart, die am Montag zweifellos ein Kursfeuerwerk entfachen dürfte.

HIER zur Meldung vom späten Freitagabend.

Die Listung bei einem Riesen wie Walmart ist nicht nur der Gamechanger für die noch junge Company der ambitionierten und ersichtlich fleißigen Gründerin Erica Williams, sondern auch für die Aktionäre dieses doch nun ganz klar extrem stark aufstrebenden Unternehmens, welches das zu schaffen scheint, woran Haribo im 2014er Jahr scheiterte.

Yumy-Gründerin Erica Williams (wird getragen) und ihr Team haben großen Grund zu feiern: Walmart nimmt Yumy-Bären ins Sortiment.

"Wir haben sehr hart daran gearbeitet, unser Produkt für große Einzelhändler wie Walmart interessant zu machen. Walmart ist für unser Unternehmen ein absoluter Wendepunkt, da die Masse der Kunden und die Reichweite Reichweite unübertroffen sind." Erica Williams, Gründerin und Chief Executive Officer

Die Karten für die Unternehmensbewertung der Yumy Candy Company dürften nun nach dieser Meldung komplett neu gemischt werden. Und kommt Anfang nächster Woche auch noch die Meldung über die Listung bei ALLEN Filialen der größten kanadischen Lebensmittelkette Loblaws, dann wären wir nicht einmal über gar mehrere hundert Prozent in den nächsten Handelstagen überrascht. - Ein "Goldsegen" in diesem Marktumfeld, eine wahrhaftige Sommerbescherung, die dann ins Haus stehen könnte.

Unsere treuen LeserInnen wissen bereits, dass allein die Listung beim kanadischen Lebensmittelhändler Loblaws für jährlich dreistellige, ja, dreistellige Millionenumsätze gut sein könnten (die Bewertung der Yumy Candy Company liegt bei nicht einmal 25 Mio. USD). Um diese (dreistellige Millionenumsätze) zu erreichen, müssten lediglich täglich rund 50 Päckchen der Yumy-Bären pro Filiale über die Rollbänder der Loblaws-Kassen laufen. Das erscheint alles andere als unmöglich oder gar abwegig, in unseren Augen sogar eher sehr wahrscheinlich, insofern man das Marketing weiterhin so erfolgreich betreibt wie bisher. Die Yumy-Bären, die lediglich 3 Gramm Zucker pro Packung enthalten, könnten den Zeitgeist nicht besser treffen, und im Gegensatz zu Haribo im 2014er Jahr hat man auf abführend wirkende Süßungsmittel wie Maltedin verzichtet (die abführende Wirkung bei KundInnen führte sogar dazu, das Haribo die seine zuckerfreien Bären ersatzlos vom Markt nahm). Das Feedback der Konsumenten zu den Yumy-Bären ist bis dato extrem positiv und Gründerin Erica Williams nahezu täglich auf Promotiontour. Und dass die Yumy-Bären wirklich schmecken, davon konnten sich unsere Redaktion und Familien dank einiger Probepackungen überzeugen. Auch den Kleinsten schmeckten sie hervorragend!

Die Yumy Candy Company ist in der Tat ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das Süßwaren ohne den Zusatz von Industriezucker oder anderen gesundheitlich bedenklichen Zutaten entwickelt und vertreibt. Damit will das Unternehmen den Süßwarenmarkt revolutionieren, der auf einen Jahresumsatz von über 960 Milliarden US-Dollar geschätzt wird (Statista).

Schon heute achten 64 % der Bevölkerung darauf, weniger Zucker zu essen. Rund 38 % suchen im Supermarkt mindestens einmal, die meisten jedoch mehrmals im Monat gezielt nach zuckerfreien Süßwaren (Marketagent). Allerdings ist das Angebot noch begrenzt und wenig bekannt.

Berücksichtigt man zudem die anstehenden gesetzlichen Regulierungsmaßnahmen wie Steuern auf Zuckerprodukte oder das Verbot zuckerhaltiger Süßwaren im Kassenbereich des Lebensmitteleinzelhandels, den zunehmenden Trend der Verbraucher zur Zuckerreduktion und das Angebot an alternativen Produkten, so werden zuckerfreie Süßwaren ihren Marktanteil zu Lasten zuckerhaltiger Produkte deutlich ausbauen können. Bis 2024 wird der Umsatz mit zuckerfreien Süßwaren auf rund 19 Milliarden US-Dollar prognostiziert (Technavio), mit stark steigender Tendenz. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Produkte genauso schmecken wie die marktführenden zuckerhaltigen Produkte, die im Durchschnitt zu 50% aus raffiniertem Zucker bestehen. Yumy scheint dieser geniale Schachzug gelungen zu sein und weitere Produkte wurden bereits angekündigt.

Yumy-Bären zuletzt immer wieder ausverkauft! Weitere große Meldung erwartet…

Das nächste Milliardenunternehmen der Süßwarenbranche könnte entstehen. Genuss ohne Reue ist das, was Williams mit ihren Yumy-Produkten ermöglicht.

Schauen Sie, allein die Meldung über die Listung beim Lebensmittelriesen Walmart dürfte einschlagen wie eine Bombe. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass auch in den nächsten Tagen die Meldung über die landesweite Loblaws-Listung kommen wird, und wenn auch diese noch zusätzlich kommt, dann dürfte dieses "Gesamtpaket" den Aktienkurs des derzeit noch als Pennystock notierten Unternehmens wohl schnell wieder auf alte Höhen bringen!? - Beim Millionen-Börsengang im letzten Sommer notierte die Aktie vor einem Jahr bei fast 6,00 C$. Heute kaufen Sie die Aktie bei einem Kurs von lediglich rund einem Dollar (Schlusskurs an der Heimatbörse in Kanada am Freitagabend: 1,24 C$). Das Gewinnpotenzial erscheint also beträchtlich, weshalb wir für den Montag frühzeitigen Handlungsbedarf sehen.

Erfolg in den USA absehbar?

Dreistellige Millionenumsätze scheinen also allein mit der größten Handelskette Kanadas definitiv möglich. Da ist es nur die einzig logische Konsequenz, dass die Yumy-Gründerin Erica Williams nun auch bereits am großen US-Launch arbeitet. Was glauben Sie, wie es mit der Aktie der The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, wenn man auch in den USA ein ähnliches Tempo hinlegt wie in Kanada und womöglich schon sehr zeitnah die ersten Listungen bei den Costcos oder Krogers dieser Welt bekannt gibt. Die Meldung über die Walmart-Listung ist in der Tat bereits eine Sensation!

Nun, es ist nicht schwer, sich auszumalen, dass der Aktienkurs bei einem ähnlichen Erfolg in den USA gar zweistellig werden könnte, denn der amerikanische Markt ist um ein Vielfaches größer als der kanadische. Die Kanadier sind aber sehr nah an den USA und die Menschen "ticken" ähnlich, und deshalb darf man unseres Erachtens auch auf einen ähnlich großen Erfolg in ganz Nordamerika spekulieren. Die Aktie der Yumy Candy Company ist daher unserer Meinung nach zweifellos die Wette auf einen potenziellen Tenbagger-Kandidaten wert: AnlegerInnen mit einem ausgeprägten "Risikomuskel" könnten folglich mit einer jetzigen Position sehr gut bedient sein.

Die ganz große Wette: Der US-Einstieg

Übrigens: In Sachen USA darf man jetzt jederzeit neuen Listungen rechnen, so legt zumindest eine kürzlich veröffentlichte Meldung nahe:

YUMY CANDY ENTERS INTO AGREEMENT WITH ACTIVE MARKETING GROUP FOR UNITED STATES EXPANSION

Das Unternehmen hatte kürzlich mit AMG einen Deal unterzeichnet. AMG ist eine in den USA etablierte Vertriebs- und Marketingagentur mit über 30 Jahren Erfahrung und arbeitet mit einigen der größten Einzelhandelsketten Amerikas zusammen, wie z.B. der Walmart Inc., Walgreen Company, Target Corporation, Costco Wholesale Corporation, CVS Pharmacy, 7-Eleven Inc., Kroger und Amazon.com sowie mit vielen andere großen Einzelhandelsunternehmen. Jede weitere Listung bei einem Platzhirschen wie Walgreen, Target, Costco, CVS, 7-Eleven oder Kroger in den USA könnte das ohnehin schon fulminante Wachstum von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) noch einmal extrem beschleunigen.

Und auch der Export nach Asien scheint schon unter Dach und Fach, so gab Yumy Candy erst kürzlich eine Partnerschaft mit der ersten großen asiatischen Lebensmittelkette bekannt:

YUMY CANDY ANNOUNCES PARTNERSHIP WITH SUNGIVEN FOODS SUPERMARKET CHAIN WITH OVER 200 STORES AND MINIMUM ORDER COMMITMENT OF 155,000 UNITS

Sie sehen selbst: Das Unternehmen entwickelt gerade einen extrem großen Hebel, geht man jetzt wirklich aggressiv auf Expansionskurs. Der Zeitpunkt für ein Investment könnte unseres Erachtens nicht besser sein. Und gerade Unternehmen mit derartig großem Wachstumspotenzial, Unternehmen, die gerade vor einem internationalen Durchbruch stehen und deren Zahlen prozentual gar kurzfristig vierstellig wachsen können, werden wohl definitiv auch in einem schwachen Marktumfeld an der Börse sehr stark performen. Gummibären werden auch in Krisenzeiten gegessen, da können Sie sicher sein!

Die Aktie der The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) sollte man meines Erachtens schon heute im Depot haben. Hier sind einfach so viele heiße Eisen im lodernden Feuer. Meinung Autor

Was bisher geschah…

Lesen Sie hier mehr in einem unserer jüngsten Updates zur The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) :

Die Yumy Candy Company scheint all das zu haben, was ein Disruptor braucht, und auch was es braucht, um für Aktionäre selbst in diesen Zeiten eine hervorragende Rendite zu erzielen. Der Hebel bei der Aktie der Yumy Candy Company erscheint wirklich überproportional groß. Der größte Hebel, nämlich das Betreten des größten Süßwarenmarktes der Welt, den USA, steht nun gerade bevor!

Während man mit dem Flaggschiff, den zuckerreduzierten Gummibären (nur 3 g Zucker pro Packung), die aber trotzdem hervorragend schmecken (selbst probiert), nun also in der kanadischen Heimat den Markt schon beinahe im Sturm erobert, geht man jetzt tatsächlich den nächsten Schritt und setzt den Fokus auf den US-Markt. Sie sehen ja selbst, was die Entrepreneurin Jessica Williams binnen kürzester Zeit alles in ihrem Heimatmarkt geschafft hat, so konnte kürzlich sogar die größte Lebensmittelkette Kanadas als Kunde gewonnen werden.

Williams hat offensichtlich großes Talent, überzeugt sie nicht nur die Konsumenten, sondern jüngst auch auf immer mehr großen Fachmessen das Branchenpublikum. Bei Kanadas größter Messe für Health Food hat sie gleich mal den 1. Platz für ihren Booth abgeräumt. The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) setze sich dort gegen mehr als 750 Bewerber durch, hierunter gegen die mitunter größten und bekanntesten Marken des Landes.

Yumy Candy Company auf der Siegerstraße?

Das Unternehmen ist noch gar nicht so lange am Markt präsent, aber was man bisher erreicht hat, kann sich durchaus sehen lassen. - Schon seit März ist ein klarer Trend erkennbar. Die "Yumy Bears" werden offenbar immer bekannter und beliebter:

2.5.22: Bestellung von Kanadas größter Lebensmittel-Einzelhandel Kette

14.4.22: Verkauf in "Quality Foods", einer preigekrönten Einzelhandelskette

4.4.22: Neu im Co-Op sofort zweimal ausverkauft - Bestellmenge verdoppelt

30.3.22: Neu in IGA - 194 Geschäfte in Kanada

28.3.22: Jetzt in Westkanadas größten Einzelhändler - 160 Geschäfte

24.3.22: In den Geschäften der Hudson Group - 300.000 Kunden jährlich