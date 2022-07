Warren Buffett hat so manche gute Regel, wenn es um das erfolgreiche Investieren geht. Das gilt natürlich auch für Bärenmärkte. Allerdings ist entscheidend, dass das Orakel von Omaha selbst seine Ratschläge befolgt, schließlich investiert er jetzt in großem Stil. Auch hat Warren Buffett so manche Börsenregel in knackige Zitate verpackt. Eine ist ein guter Ratschlag, wenn es um Bärenmärkte geht. Blicken wir jetzt auf sie. Sie könnte eine Inspiration für dich sein, wie du jetzt besonders erfolgreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...