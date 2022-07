Warren Buffett kauft derzeit eine ganze Menge. Allerdings eine Aktie nicht: Die von Walt Disney (WKN: 855686). Bemerkenswert ist, dass das Orakel von Omaha in so manche Öl-Aktie investiert oder auch auf das Hardware-Tech-Geschäft setzte. Natürlich könnten die Bewertungen hier preiswerter sein. Aber mal im Ernst: Die Aktie von Walt Disney wird derzeit unter 100 Euro gehandelt, ist gemessen an ihren Rekordhochs inzwischen im deutlichen Discount-Bereich. Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...