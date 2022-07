Bad Kissingen (ots) -Um zu zweit einmal auszuspannen und gemeinsame Zeit zu genießen, braucht es keinen Anlass - schon gar nicht in der stilvollen Villa Elsa (https://hotel-villa-elsa.de/). Das malerisch gelegene Boutique-Hotel bietet alles, was Länger- oder Kürzer-Verliebte sich wünschen: Eine gemütliche Unterkunft mit bestem Service, ein exzellentes Wellnessangebot und ein ausgezeichnetes kulinarische Verwöhnprogramm.Mit diesen Voraussetzungen ist die Villa Elsa einer der schönsten Orte in Bad Kissingen, um romantische und gemütliche Stunden der Zweisamkeit zu genießen. Das für seine Freundlichkeit und den außergewöhnlichen Service bekannte Hotel wurde erst im letzten Jahr renoviert und komplett neu ausgestattet.Jetzt erwartet es seine Gäste in neuem Glanz und hofft darauf, dass sie sich wohlfühlen. Dafür hat das familiengeführte Hotel vorgesorgt. Besonders der 300 Quadratmeter große Wellness- und Erholungsbereich mit zubuchbaren Massagen und Kosmetikanwendungen ist auf das Verwöhnen seiner Besucher*innen vorbereitet. Wer Freude an Wasservulkanen hat oder sich von der Gegenstromanlage einfach nur treiben lassen möchte, kommt in dem neu designten Areal ebenfalls auf seine Kosten.Für aktive Erholung und körperlichen Ausgleich stehen der Premium-Fitness- und Gymnastikbereich, die lichtdurchflutete Schwimmhalle, der Whirlpool oder verschiedene Saunen mit hauseigener Salzgrotte bereit.Doch wohltuende Erlebnisse für Körper, Geist und Seele warten auch außerhalb des Hotels auf die Besucher*innen der Villa Elsa. Zu vielen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Bad Kissingen wie dem Luitpoldpark, dem Kurgarten oder zur weltberühmten Wandelhalle sind es vom Hotel nur wenige Minuten Fußweg.Soll der Spaziergang etwas anspruchsvoller sein, kann man an einer der geführten Wanderungen teilnehmen, die das Hotel vermittelt oder einfach den Wegweisern folgen. Egal, wofür man sich entscheidet, für jede körperliche Konstitution ist etwas dabei und Bänke zum Verweilen finden sich in Bad Kissingen und Umgebung überall. Die Touren reichen vom Kreuzberg mit Weitblick über die Landschaft, über das Entdecken der jungen Thulba oder einen Ausflug in den Besinnungswald.Ist dieses Freizeitprogramm noch nicht romantisch genug, kann man auch mit einer Ballonfahrt den 7. Himmel erobern. Spätestens hier verflüchtigen sich die Sorgen des Alltags und man kann mit einem Glas Sekt den atemberaubenden Blick auf die Landschaft aus luftiger Höhe genießen.Sicher gelandet, wäre ein Dinner im Hotel die nächste Option für einen Abend zu zweit. Der Küchenchef des Hauses sorgt dafür, dass die Sinne nicht zu kurz kommen, und verwöhnt seine Gäste mit über- und regionalen Speisen, die ihresgleichen suchen, selbst wenn sie rein pflanzlich sein sollen. Auch hier ist das Wohlbefinden seiner Bewohner*innen, wie überall in der Villa Elsa, großgeschrieben.Sollte die romantische Reise in einer geplanten Hochzeit enden, ist die Villa Elsa auch für große Pläne die richtige Adresse für eine unvergessliche Zeit. Bad Kissingen hat sieben Trau-Säle, in denen jährlich über 140 Paare den Bund der Ehe eingehen. Ein wunderschöner Ort also, um immer wiederzukehren und neue Lebensabschnitte zu beginnen.Weitere Informationen finden sich unter: https://hotel-villa-elsa.de/Pressekontakt:Frau Tatjana LedinPrinzregentenstraße 2297688 Bad Kissingeninfo@hotel-villa-elsa.deTel.: +49 971 13021775www.hotel-villa-elsa.dePressekontakt:DIMA.CONCEPTwww.dimaconcept.deredaktion@dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Villa Elsa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162314/5269272