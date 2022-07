DJ Softwareprobleme bei VW bringen Modellplanung durcheinander

WOLFSBURG (Dow Jones)--Durch Softwareprobleme im Volkswagen-Konzern verzögert sich Audis Leuchtturmmodell Artemis entgegen ursprünglichen Planungen um drei Jahre und wird erst 2027 anlaufen. Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Bei Bentley wackelt durch die Schwierigkeiten bei der VW-Software-Tochter Cariad der Zeitplan für den Umbau zur reinen E-Marke bis 2030. Auch beim Elektro-Macan von Porsche und beim Audi-Schwestermodell Q6 e-tron droht Verzug. Beide sollen eigentlich 2023 anlaufen. Cariad liegt bei der Entwicklung weit hinter den Zeitplänen zurück.

Konzernchef Herbert Diess zog nun die Reißleine und stellte die Pläne am vergangenen Freitag im VW-Aufsichtsrat vor. Die Entwicklung der Zwischenlösung 1.2 für Porsche und Audi und der Einheitssoftware 2.0 für alle Marken wird wieder getrennt. Audi behält die Führung bei 1.2, VW übernimmt sie bei 2.0. Der erste Einsatz soll im Jahr 2026 beim Prestigemodell Trinity erfolgen.

Eigentlich sollte die Software 2.0, die autonomes Fahren bis Level 4 ermöglicht, bereits 2024 bei Artemis starten. Jetzt werde das Modell erst nach dem Trinity anlaufen, hieß es in Konzernkreisen. Um den ursprünglichen Termin doch noch halbwegs zu halten, plant Audi 2025 zumindest eine abgespeckte Version mit höherer Karosserieform, aber ohne die angekündigten "Killerapplikationen" beim autonomen Fahren. Statt 2.0 soll eine Weiterentwicklung der Zwischenvariante 1.2 aufgespielt werden. Doch auch diese liegt weit hinterm Zeitplan zurück. Eigentlich sollte 1.2 schon 2021 vollendet sein. Jetzt müsse sie endlich fertig werden, hieß es unisono in Stuttgart und Ingolstadt. Schließlich soll Ende des Jahres in Ingolstadt die Vorserie des Q6 e-tron starten, im September 2023 dann die Serienproduktion anlaufen. "Dafür brauchen wir jetzt die Software", sagte ein Manager.

Bei Porsche in Leipzig läuft die Vorserie des Elektro-Macan sogar schon. "Die Hardware ist super", sagte ein Porsche-Mann. "Doch die Software fehlt noch."

July 10, 2022

