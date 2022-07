Der Versuch von Elon Musk, seine Twitter-Übernahme abzublasen, könnte den Mikrobloggingdienst in einen langwierigen Rechtsstreit führen und den Aktienkurs hart treffen, mutmaßt die Washington Post. "Das nun eingetretene ist ein Worst-Case-Szenario für Twitter", sagte Dan Ives, Managing Director und Senior Equity Research Analyst für den Technologiesektor bei Wedbush Securities, zur renommierten Tageszeitung Washington Post. Wedbush Securities Inc. ist eine private Investmentfirma mit Sitz in ...

