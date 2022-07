Berlin - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann plädiert für eine dauerhafte Folgeregelung für das 9-Euro-Ticket. "Die Inanspruchnahme des 9-Euro-Tickets zeigt ja, was für ein Erfolgsmodell das ist", sagte sie dem "Tagesspiegel".



Bezahlbare und einfache Angebote, bei denen Menschen nicht über Tarifzonen nachdenken müssten, würden genutzt. Man werde das aktuelle Angebot sicher "nicht 1:1 fortsetzen" können, denn der Ausbau des ÖPNV gehöre auch dazu, aber man denke darüber nach, wie eine dauerhafte Nachfolge für das 9-Euro-Ticket aussehen könne. "Was wäre ein attraktives Angebot, das Menschen auch in Anspruch nehmen?", so Haßelmann. Hier seien Bund und Länder gemeinsam gefragt, Ideen zu entwickeln.

