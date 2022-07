Fuchs Petrolub leuchtet derzeit in kräftigem Grün. Schließlich beträgt das Plus im Vergleich zur Vorwoche rund 3,90 Prozent An ein der fünf Sitzungen ging der Titel mit Aufschlägen aus dem Handel. Dabei kletterte Fuchs Petrolub am Freitag mit einem Plus von 1,39 Prozent am stärksten. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen? Sehen Sie selbst:

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Für Fuchs Petrolub gelten aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...