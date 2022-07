DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/9. und 10. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Multimilliardär Elon Musk bläst geplanten Kauf von Twitter ab

High-Tech-Milliardär Elon Musk will den Kurzbotschaftendienst Twitter nicht mehr übernehmen und hat die Kaufvereinbarung platzen lassen. In einem am Freitag von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Schreiben werfen Musks Anwälte Twitter vor, gegen die im April besiegelte Übernahmevereinbarung verstoßen und "falsche und irreführende" Angaben gemacht zu haben.

Softwareprobleme bei VW bringen Modellplanung durcheinander

Durch Softwareprobleme im Volkswagen-Konzern verzögert sich Audis Leuchtturmmodell Artemis entgegen ursprünglichen Planungen um drei Jahre und wird erst 2027 anlaufen. Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Bei Bentley wackelt durch die Schwierigkeiten bei der VW-Software-Tochter Cariad der Zeitplan für den Umbau zur reinen E-Marke bis 2030. Auch beim Elektro-Macan von Porsche und beim Audi-Schwestermodell Q6 e-tron droht Verzug. Beide sollen eigentlich 2023 anlaufen. Cariad liegt bei der Entwicklung weit hinter den Zeitplänen zurück.

Verdi ruft vor Prime Day zum Streik bei Amazon auf

Im Tarifkonflikt mit dem Online-Handelsunternehmen Amazon hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) die Beschäftigten an sieben Verteilzentren mit Beginn der Nachtschicht von Sonntag auf Montag (11. Juli 2022) zum Streik aufgerufen. Auch an anderen Standorten soll es Aktionen geben. Anlass für den Ausstand ist der von Amazon veranstaltete "Prime Day". Verdi fordert vom Unternehmen die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie den Abschluss eines Tarifvertrages 'Gute und gesunde Arbeit'.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2022 11:30 ET (15:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.