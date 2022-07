KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Abberufung des ukrainischen Botschafters:

"Melnyk war nie ein klassischer Diplomat. Seine Rhetorik war ein scharfes Schwert und vermochte es zu Beginn des russischen Angriffs in der Ukraine, der Sache seines Landes zu der nötigen Aufmerksamkeit zu verhelfen. Doch er überspannte den Bogen, saß zwar in vielen Talkshows, wurde allerdings sowohl vom Außenministerium als auch vom Kanzleramt zunehmend als nicht mehr vertrauenswürdig eingestuft und hatte so keinen Einfluss mehr in der deutschen Politik. Statt seine Öffentlichkeit klug zu nutzen, schlug Melnyk in sozialen Netzwerken verbal um sich. Deswegen tat Präsident Selenskyj das Richtige. Ganz ohne diplomatisches Geschick kommt ein Botschafter nicht aus."/ra/DP/he