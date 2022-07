Agroscope und VariCom organisierten am 8. und 9. Juni 2022 das Jahrestreffen von FRED® Europe in Gap (Frankreich). Die von Agroscope gezüchtete Birnensorte FRED® - 'CH 201' erfreut sich nicht nur in der Schweiz wachsender Beliebtheit (Anbaufläche von 15 ha), sondern auch über die Landesgrenzen hinweg. FRED®: die neue Birne von © Agroscope In Frankreich...

