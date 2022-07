Die Situation in Europa sieht ganz anders aus als in den USA. Hier steigen die Inflationserwartungen merklich an. Ein solches Szenario wäre zweifelsohne negativ für den Euro, berichten die Ökonomen der Commerzbank. Ist der Euro "unkäuflich"? "Angesichts der astronomisch hohen Benzinpreise besteht die Gefahr, dass zum aktuellen Inflationsschock ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...