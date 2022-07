DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

UNIPER/FORTUM - Der Uniper-Mehrheitseigner Fortum hat eine Restrukturierung des Unternehmens mit dem Ziel der Gründung einer Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes vorgeschlagen. "Wir glauben, dass eine Neuordnung des Geschäftsportfolios von Uniper, also eine Bündelung der systemkritischen deutschen Geschäftsbereiche, die akuten Probleme langfristig am besten lösen kann. Dies kann unter Führung des Staates gelingen", sagte Fortum-Finanzvorstand Bernhard Günther dem Handelsblatt. Zu den möglichen Optionen einer staatlichen Rettungsaktion gehört nach Angaben von mit den Verhandlungen vertrauten Personen die Bereitstellung von 3 bis 5 Milliarden Euro an stillen Einlagen sowie der Einstieg des Bundes mit einem Anteil von bis zu 25 Prozent oder sogar mit einem deutlich höheren Anteil. (Handelsblatt)

GAZPROMBANK - Die russische Gazprombank stellt ihre Schweizer Tochter auf den Prüfstand. Die Muttergesellschaft habe entschieden, die möglichen strategischen Optionen für die Gazprombank (Switzerland) Ltd auszuloten, teilte das Institut mit. Diese Optionen umfassten unter anderem einen möglichen Verkauf von Firmenteilen oder des gesamten Unternehmens. Die Bank gehe davon aus, dass der Prozess der strategischen Überprüfung bis zum Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein werde. (Handelsblatt)

RUBARB - Fabian und Jakob Scholz, Neffen von Kanzler Olaf Scholz, und Mitgründer Kelvin Craig haben mit ihrem Finanztechnologieunternehmen Rubarb Insolvenz angemeldet - 19 Monate nach dem ersten Investment. Was mit ihrem Geld passierte, ist Investoren unerklärlich. Fabian Scholz sagte dem Handelsblatt, dass "Finanzierungszusagen leider zurückgezogen" worden seien. Nun gehe es darum, "frühzeitig die Sanierungsmöglichkeiten der Insolvenzordnung einsetzen zu können". Die Unternehmer wollten das Geld ihrer Kunden in Kryptowährungen stecken und diese verleihen. Am Ende sollten bis zu 3,8 Prozent als Zins anfallen. Insgesamt etwa 4,8 Millionen Euro konnte Rubarb einwerben. (Handelsblatt)

