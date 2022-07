DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KFW - Auf diverse Fördertöpfe des Bundes hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres einen regelrechten Ansturm gegeben. Das gilt insbesondere für die Programme, mit denen die staatliche Förderbank KfW den Bau oder die Sanierung von Häusern unterstützt. Von Anfang Januar bis Ende Juni wurden dafür insgesamt 15,7 Milliarden Euro bewilligt, damit habe sich die Summe gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres mehr als verfünffacht. Dies geht aus einer Aufstellung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Das Gros der aktuellen Bewilligungen entfällt mit 7 (Vorjahr: 1,9) Milliarden Eur) auf Neubauten nach dem KfW-Standard Effizienzhaus 55. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte das Programm Ende Januar wegen der großen Nachfrage gestoppt. Auch die Zuschüsse zum Kauf eines Elektroautos nutzen noch viele Menschen, bevor es sie womöglich bald nicht mehr oder nur noch in geringerem Umfang gibt. Im ersten Halbjahr dieses Jahres zahlte der Bund dafür 1,7 Milliarden Euro aus, knapp 30 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. (FAZ)

FIRMENKREDITE - Die Jungunternehmer in Europa wurden jahrelang in immer größeren Finanzierungsrunden mit Eigenkapital verwöhnt. Doch mit dem Ukrainekrieg und der Gefahr einer Rezession gewinnt der klassische Kredit wieder stärker an Bedeutung. "Bei Seed-Finanzierungen für ganz junge Start-ups und Serie-A-Finanzierungen sehen wir ein gesundes, gutes Umfeld", sagt Andrew Parker, Managing Director der Silicon Valley Bank (SVB) in Frankfurt. Bei den späteren Finanzierungsrunden wollten einige Start-ups aber vermeiden, dass es zu "flat rounds" oder "down rounds" kommt. Gemeint sind Finanzierungsrunden, bei denen die Firmenbewertung nicht weiter steigt oder gar sinkt. Deshalb nehme die Nachfrage nach Fremdkapital beziehungsweise Fremdfinanzierungen zu - und davon profitiere die SVB, ergänzt Parker. (Handelsblatt)

July 11, 2022

