SHENZHEN, Chin, July 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit 2014 hat das INNOCN-Team den Markt für Monitore stetig verbessert. Für ihre Kunden ist die Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) ein Hersteller und Vertreiber von hochwertigen Monitoren, kommerziellen Displays und All-in-One-Computern. Um den Kunden stets ein erstklassiges Bildschirmerlebnis bieten zu können, betreibt INNOCN Forschung und Entwicklung in seinen verschiedenen Produktionsstätten, um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen.







Der INNOCN Ultrawide 40 Zoll Gaming Monitor 40C1R ist einer der neuesten Monitore des Unternehmens, der derzeit auf Amazon DE , Amazon FR und Amazon ES erhältlich ist. Dieser Monitor kostet normalerweise 639 EUR, wird aber am Prime Day am 12. und 13. Juli günstiger erhältlich sein.

Dieser Widescreen-Monitor hat 18 Prozent mehr sichtbare Fläche als ein 34-Zoll-Gaming-Monitor, eine hohe Auflösung von 1440 Pixeln und ein 21:9-Bildschirmverhältnis für eine überragende Widescreen-Darstellung, die Spieldetails präziser einfängt als Standardmodelle mit einem 16:9-Bildschirmverhältnis.

Die beeindruckende Bildqualität dieses Monitors ist ideal für Live-Streaming-Inhalte von Diensten wie YouTube TV, Netflix, Hulu, Starz und vielen anderen. Die High Dynamic Range-Technologie des Gaming-Monitors 40C1R umfasst AMD FreeSync Premium, HDR 400 und eine maximale Helligkeit von 500 Nits. Der Monitor verfügt über Funktionen, die natürliche Farben und einen geringen Blaulichtanteil unterstützen, um die Augen von Spielern und Fernsehzuschauern zu schützen. Benutzer, die auf Produktivität aus sind, finden diese in den Split-Screen-Funktionen dieses Monitors, die Multitasking wie Videobearbeitung und Datenanalyse ermöglichen. Er verfügt über USB-C-, DP- und HDMI-Anschlüsse, sodass Benutzer jedes Gerät nach Belieben anschließen können.

Der INNOCN Gaming Monitor 40C1R ist ideal für Gamer, kann aber auch für diejenigen nützlich sein, die von zu Hause aus arbeiten. Die Anzeigefunktionen sind angenehm, so dass sich die Mitarbeiter bei der Prüfung von Berichten und bei der Teilnahme an Meetings im Rahmen des Homeoffice wohl fühlen. Dieser Farb-Gaming-Monitor ist auch ideal für Fotografen, da er eine hervorragende Qualität bei der Bearbeitung von Fotos für Familienporträts, Hochzeiten, Abschlussfeiern und andere Veranstaltungen bietet.

INNOCN Prime Day-Angebote

Jedes Jahr veranstaltet Amazon den Prime Day, an dem Amazon Prime-Mitglieder weltweit die besten Angebote für Elektronik und andere Waren erhalten. Am Prime Day gibt es bei INNOCN einige der besten Angebote. Der INNOCN 40 Zoll Ultrawide Gaming Monitor 40C1R wird am 12. und 13. Juli für nur 511 EUR erhältlich sein, ein Rabatt von 100 EUR gegenüber dem regulären Preis. Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, diesen besten Farb-Gaming-Monitor zu kaufen, sollten dies am Prime Day tun.

Medienkontakt

Name des Herstellers: Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Offizielle Website des Herstellers: https://www.innocn.com/

E-Mail-Adresse des Herstellers: marketing@innocn.com

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/619737a6-258b-4271-ac49-595aac901e54/de