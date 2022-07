DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Islamisches Opferfest" geschlossen.

TAGESTHEMA

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat Vorbehalte gegen die Idee angemeldet, den kriselnden Energieversorger Uniper aufzuspalten und das deutsche Gasgeschäft durch einen Einstieg des Bundes zu retten. Das Handelsblatt berichtete mit Verweis auf Regierungskreise, es sei bedenklich, die bisherigen Eigentümer von Uniper damit ohne eigenes Zutun von ihren Altlasten zu befreien. Das Bundesfinanzministerium konnte nicht unmittelbar für eine Stellungnahme erreicht werden. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler sagte dem Handelsblatt: "Keinesfalls darf Unipers unverschuldete Notlage genutzt werden, um einen dauerhaft staatlichen Energiekonzern zu schaffen. Außerdem darf der staatliche Einfluss nicht missbraucht werden, um anderweitige energiepolitische Zielvorstellungen zu erreichen". Uniper-Mehrheitseigner Fortum hatte eine Restrukturierung des Konzerns mit dem Ziel der Gründung einer "Versorgungssicherheitsgesellschaft im Eigentum des Bundes" am Freitag offiziell vorgeschlagen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Qiagen NV, Ergebnis 2Q

- Covestro AG, Ergebnis 2Q

- SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Ecotel Communication 2,25 EUR Hornbach Holding Stämme 2,40 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.837,00 -1,0% E-Mini-Future S&P-500 3.877,00 -0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 12.040,00 -0,9% Nikkei-225 26.824,29 +1,2% Schanghai-Composite 3.303,92 -1,6% +/- Ticks Bund -Future 149,96 -11 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 13.015,23 +1,3% DAX-Future 12.963,00 +0,8% XDAX 12.980,06 +0,8% MDAX 26.300,66 +1,7% TecDAX 3.005,60 +1,2% EuroStoxx50 3.506,55 +0,5% Stoxx50 3.504,83 +0,1% Dow-Jones 31.338,15 -0,1% S&P-500-Index 3.899,38 -0,1% Nasdaq-Comp. 11.635,31 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 150,07 -45

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Schwache Vorlagen aus China belasten zum Wochenstart die Stimmung an den europäischen Aktienbörsen. "China bekommt Corona einfach nicht in den Griff", so ein Marktteilnehmer. Nach der Priorisierung der Null-Covid-Politik über die Impfkampangne der Pekinger Stadtregierung und den neuen Fällen in Schanghai würden neue Lockdowns wieder wahrscheinlicher, mit negativen Auswirkungen auf die Lieferketten. "Das dürfte auch die Stimmung in Europa belasten", so der Marktteilnehmer. Daneben drücke wieder die Sorge vor einem anhaltenden Gaslieferstopp auf die Stimmung, die zehntägige jährliche Wartung hat von Nordstream 1 sollte am Morgen beginnen. Vom Umfeld kommen kaum Impulse, der Euro fällt wieder leicht und liegt mit 1,0150 Dollar nur noch knapp über der Parität und die Renditen verändern sich kaum. Aus technischer Sicht ist der Bereich um 13.000 Punkte nun erst einmal ein Widerstand.

Rückblick: Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten sorgten kurzzeitig für Belastung, weil sie die Notenbank auf ihrem straffen Zinserhöhungskrs bestätigten. Im Verlauf setzte sich aber eher die Hoffnung auf eine weiche Landung und somit Konjunkturzuversicht durch. Die europäischen Indizes wurden insgesamt gebremst vom nur behaupteten Subindex der Rohstoffaktien und rückläufigen Kursen bei den Versorgern (-0,6%).

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Der DAX sprang wieder über die Marke von 13.000 Punkten, angetrieben von sehr festen Autoaktien. VW (+5,9%) und Porsche (+6,1%) waren nach der Aufsichtsratssitzung bei VW gesucht. Möglicherweise sei über Fortschritte beim geplanten Börsengang der Porsche AG spekuliert worden, hieß es. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf Kreise, dass es im Oktober soweit sein könnte. Auch Mercedes waren sehr fest (+3,8%). Im Fokus stand der Energieversorger Uniper (+0,6%), der angesichts stark gestiegener Gaspreise die Regierung offiziell um Hilfe ersucht hat. Unter anderem dürfte eine Kapitalerhöhung mit Staatsbeteiligung anstehen. TAG Immobilien (-6,1%) litten unter einer Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro. Deutsche Euroshop gewannen 1,2 Prozent. Die Bieter Oaktree und Cura haben mit ihrem Übernahmeangebot die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie überschritten. Der Erfolg der Offerte war weitgehend schon erwartet worden.

XETRA-NACHBÖRSE

Mangels Unternehmensnachrichten gab es am Freitag im Handel mit deutschen Aktien keine Auffälligkeiten.

USA - AKTIEN

Behauptet - Die US-Börsen bewegten sich zwischen Konjunkturzuversicht und Rezessionssorgen. Der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Juni zeigte keine negativen Folgen auf die schon erfolgten Zinserhöhungen und sprach somit für eine starke Konjunktur; anderseits befeuerte er die Sorgen vor weiter aggressiven Zinserhöhungen. Stark steigende Zinsen könnten aber nicht nur das Wachstum verlangsamen, sondern auch in eine Rezession münden, so die Befürchtung. Im Handelsverlauf gewannen aber die Optimisten die Oberhand. Sie setzen darauf, dass am Ende eine weiche Landung möglich sein wird. Für die Twitter-Aktie ging es um 4,8 Prozent abwärts. Wie die Washington Post unter Berufung auf informierte Personen berichtete, hält das Team um den übernahmewilligen Tesla-Chef Elon Musk die angeforderten und von Twitter vorgelegten Informationen für unzureichend. Hintergrund sind Bedenken von Musk, dass viele Nutzerkonten auf der Plattform gefälscht sein könnten, was der Übernahme im Weg stehen könnte. Twitter teilte unterdessen mit, wegen des abflauenden Geschäfts und der möglicherweise anstehenden Übernahme Stellen zu streichen. Gamestop fielen um 4,9 Prozent, nachdem auch der Videospielehändler Stellenkürzungen gemeldet hatte und die Trennung von seinem Finanzchef. Am Vortag war der Kurs mit der Nachricht über einen Aktiensplit noch um 15 Prozent nach oben geschossen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,11 +9,1 3,02 237,7 5 Jahre 3,13 +9,1 3,04 186,7 7 Jahre 3,15 +7,6 3,07 170,7 10 Jahre 3,08 +7,8 3,00 156,8 30 Jahre 3,26 +7,6 3,19 136,3

Die Renditen stiegen deutlich, passend zu den untermauerten Zinserhöhungserwartungen. Die Zehnjahresrendite legte um 8 Basispunkte auf 3,08 Prozent zu. Die Renditekurve blieb damit invers, was Rezessionsgefahr signalisiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:18 Do, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0150 -0,3% 1,0162 1,0173 -10,7% EUR/JPY 139,09 +0,3% 137,81 138,28 +6,3% EUR/CHF 0,9932 -0,2% 0,9894 0,9897 -4,3% EUR/GBP 0,8468 +0,1% 0,8466 0,8477 +0,8% USD/JPY 137,01 +0,6% 135,64 135,93 +19,0% GBP/USD 1,1988 -0,4% 1,2005 1,2000 -11,4% USD/CNH (Offshore) 6,7070 +0,3% 6,7064 6,7019 +5,6% Bitcoin BTC/USD 20.531,25 -2,3% 21.839,83 20.973,54 -55,6% YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar zeigte sich unter dem Strich wenig verändert, zumal sich an den Zinserwartungen nichts geändert hatte. Der Euro kostete zuletzt 1,0180 Dollar, im Tagestief war er schon für 1,0072 zu haben gewesen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,99 104,79 -0,8% -0,80 +44,1% Brent/ICE 106,52 107,02 -0,5% -0,50 +42,2% YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise zogen mit dem Konjunkturstärke ausstrahlenden US-Arbeitsmarktbericht an um rund 2 Prozent. Im asiatischen Handel geben die Notierungen von Brent und WTI leicht nach, nachdem aus mehreren chinesischen Städten neue Covid-19-Ausbrüche gemeldet wurden. Dies weckt wieder Sorgen vor einer sinkenden Nachfrage.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.741,35 1.742,80 -0,1% -1,45 -4,8% Silber (Spot) 19,32 19,31 +0,1% +0,01 -17,1% Platin (Spot) 888,40 898,00 -1,1% -9,60 -8,5% Kupfer-Future 3,47 3,53 -1,9% -0,07 -22,0% YTD zu Vortagsschluss

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-BLOG

- Die USA wollen der Ukraine zusätzliche Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars liefern. Zu dem neuen Rüstungspaket im Gesamtwert von 400 Millionen Dollar gehören neben vier Himars-Raketenwerfern mit Munition auch neue Präzisionsartilleriegeschosse. Himars-Raketenwerfer können mehrere präzisionsgelenkte Raketen gleichzeitig auf Ziele in bis zu 80 Kilometern Entfernung abfeuern. Die Präzisionsartilleriegeschosse haben eine größere Reichweite und eine höhere Präzision als zuvor von den USA gelieferte Geschosse.

- Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, muss seinen Posten räumen. Staatschef Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete am Samstag ein Dekret, mit dem er Melnyk und eine Reihe weiterer ukrainischer Botschafter austauschte.

ENERGIEVERSORGUNG DEUTSCHLAND

- Deutschland bereitet sich nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unter Hochdruck auf eine Krise bei der Energieversorgung vor. "Wir haben jetzt viele Entscheidungen getroffen, die dazu beitragen sollen, dass wir uns vorbereiten auf Mangellagen", sagte Scholz in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. Dies betreffe insbesondere die Gasversorgung.

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die mögliche staatliche Zuweisung von Gas im akuten Mangel- und Krisenfall als "ultima ratio" und als "politisches Albtraum-Szenario" bezeichnet. Er mache sich "keine Illusion", was dann an Debatten passieren werde, sagte der Grünen-Politiker im Interview der Woche im Deutschlandfunk.

NORD STREAM 1

Siemens will die von Kanada freigegebene Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 so schnell wie möglich in Russland installieren. "Unser Ziel ist es, die Turbine so schnell wie möglich zu ihrem Einsatzort zu transportieren", erklärte ein Unternehmenssprecher am Sonntag. Die kanadische Regierung hatte am Samstag eine zeitlich befristete Sondergenehmigung für die Ausfuhr erteilt, die wegen der Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Kriegs erforderlich war.

WAHL JAPAN

Die Regierungskoalition in Japan hat zwei Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Shinzo Abe einen klaren Sieg bei der Oberhauswahl davongetragen. Die Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Koalitionspartner Komeito sicherten sich bei der Abstimmung am Sonntag mehr als 75 der 125 zur Wahl stehenden Sitze in der Parlamentskammer, wie japanische Medien berichteten. Die Koalition verfügt damit über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Oberhaus und kann nun die von Abe jahrelang angestrebte Reform der pazifistischen Verfassung Japans vorantreiben.

CHINA / USA

Der chinesische Außenminister Wang Yi und sein US-Kollege Antony Blinken wollen sich nach Angaben Pekings für eine Verbesserung der Beziehungen beider Länder einsetzen.

GROßBRITANNIEN

Die britische Außenministerin Liz Truss bewirbt sich um die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson. Die 46-Jährige verkündete ihre Kandidatur für den Parteivorsitz der regierenden Tories am Sonntag in einem Gastbeitrag für die Zeitung Daily Telegraph. Die Zahl der Kandidaten und Kandidatinnen im Rennen um die Nachfolge des konservativen Partei- und Regierungschefs Johnson stieg damit auf elf.

Nach der Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers Boris Johnson sind inzwischen neun Kandidaten ins Rennen um seine Nachfolge als Tory-Chef eingestiegen.

RATING TÜRKEI

Die Ratingagentur Fitch bewertet die Bonität der Türkei nun nur noch mit B statt mit B+. Der Ausblick bleibt negativ.

ÖLFÖRDERUNG USA

Bereits zum fünften Mal in Folge ist in der vergangenen Woche die Zahl der aktiven Ölförderstellen in den USA gestiegen, diesmalum 2 auf 597.

FLUGGESELLSCHAFTEN

Wegen des anhaltenden Flugchaos droht Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke den Fluglinien mit einer Abkehr vom Vorkassenprinzip beim Ticketkauf. Die Fluggesellschaften seien zur Erstattung innerhalb von sieben Tagen und in bestimmten Fällen auch zu einer zusätzlichen Entschädigung verpflichtet, sagte Lemke der BILD am SONNTAG.

AIRBUS

hat im Juni 60 Maschinen an 35 Kunden übergeben. Damit wurden in diesem Jahr bislang 297 Flugzeuge an 60 Kunden ausgeliefert. Zudem erhielt der Hersteller insgesamt 78 Flugzeugaufträge.

VW

Durch Softwareprobleme im Volkswagen-Konzern verzögert sich Audis Leuchtturmmodell Artemis entgegen ursprünglichen Planungen um drei Jahre und wird erst 2027 anlaufen. Das berichtet die Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Bei Bentley wackelt durch die Schwierigkeiten bei der VW-Software-Tochter Cariad der Zeitplan für den Umbau zur reinen E-Marke bis 2030. Auch beim Elektro-Macan von Porsche und beim Audi-Schwestermodell Q6 e-tron droht Verzug.

NORDEX

Der Windkraftanlagenbauer besorgt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld. Wie der Konzern mitteilte, gibt er knapp 36 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 5,90 Euro je Aktie aus, was einem Bruttoemissionserlös von rund 212 Millionen Euro in bar entspricht. Mit dem Geld will die Nordex SE angesichts des volatilen Marktumfelds im Windenergiesektor ihre Kapitalstruktur verbessern.

PACIFICO RENEWABLES YIELD

trennt sich von seinem Geschäft in Tschechien und senkt unter anderem deswegen die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 von 33 bis 43 auf 30 bis 40 Millionen Euro.

PFIZER/BIONTECH

Die Impfstoffentwicklungspartner haben von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) die vollständige Zulassung ihres Covid-19-Impfstoffs zur Anwendung bei Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren erhalten.

SAS

Die Piloten der Fluggesellschaft Scandinavian Airlines (SAS) lehnen nach den Rückholaktionen für gestrandete Urlauber am Wochenende weitere Unterbrechungen ihres seit einer Woche andauernden Streiks ab.

VOLVO

zieht sich infolge der Kontroverse um ein EU-weites Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor aus dem europäischen Lobby-Verband Acea zurück. Der zweitgrößte Autokonzern des Kontinents, Stellantis, hatte vor einigen Tagen ebenfalls überraschend seinen Austritt aus dem Verband angekündigt.

AMAZON

Im Tarifkonflikt mit dem Online-Handelsunternehmen hat Verdi die Beschäftigten an sieben Verteilzentren mit Beginn der Nachtschicht von Sonntag auf Montag (11. Juli 2022) zum Streik aufgerufen. Auch an anderen Standorten soll es Aktionen geben.

TWITTER

High-Tech-Milliardär Elon Musk will den Kurzbotschaftendienst nicht mehr übernehmen und hat die Kaufvereinbarung platzen lassen. In einem am Freitag von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Schreiben werfen Musks Anwälte Twitter vor, gegen die im April besiegelte Übernahmevereinbarung verstoßen und "falsche und irreführende" Angaben gemacht zu haben. Die Twitter-Führung kündigte umgehend an, vor Gericht ziehen und Musk mit juristischen Mitteln zu einem Vollzug des Kaufs zwingen zu wollen.

UBER

Ein Datenleck entblößt einem Medienbericht zufolge die aggressive Lobby-Kampagne des US-Fahrdienstleisters Uber bei dessen Streben auf den europäischen Markt. Mehr als 124.000 interne Dokumente aus den Jahren 2013 bis 2017 zeigten, wie Uber "versucht hat, Politiker, Beamte und Journalisten zu beeinflussen", berichteten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung.

