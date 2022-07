Der amerikanische Industriekonzern Lennox International Inc. (ISIN: US5261071071, NYSE: LII) zahlt am 15. September 2022 eine vierteljährliche Dividende von 1,06 US-Dollar an seine Aktionäre. Record date ist der 31. August 2022. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 4,24 US-Dollar aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 214,49 US-Dollar (Stand: 8. Juli 2022) 1,98 Prozent. Im Mai ...

