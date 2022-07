Nordex Aktie unter Druck - nicht mehr SDAX oder TecDAX-Wert. Die Deutsche Börse beendete die Indexzugehörigkeit der Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) rigoros wegen verspäteter Quartalszahlen. Und dann gab es die verspäteteten Quartalszahlen - und die Aktie geriet noch stärker unter Druck. Und am 27.96. ein kurzes Aufzucken des Kurses - kräftige Gegenbewegung von anfänglich über 11% - ebenfalls verpufft. Was war der Auslöser? Nordex hatte sich rund 140 Mio EUR vom Hauptaktionär Acciona "geholt" - Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht. Schnell. Um sich in der Krise sicherer aufzustellen. Und gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...