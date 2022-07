DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Islamisches Opferfest" geschlossen.

TAGESTHEMA I

Elon Musk will den Kurzbotschaftendienst Twitter nicht mehr übernehmen und hat die Kaufvereinbarung platzen lassen. In einem am Freitag von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Schreiben werfen Musks Anwälte Twitter vor, gegen die im April besiegelte Übernahmevereinbarung verstoßen und "falsche und irreführende" Angaben gemacht zu haben. Die Online-Plattform habe dem Gründer des Elektroautobauers Tesla und reichsten Menschen der Welt nicht alle angeforderten Informationen zu Spam- oder Fake-Konten bei Twitter übergeben. Musk mache deswegen von seinem Recht Gebrauch, die 44 Milliarden Dollar schwere Abmachung zu "kündigen" und das Kaufvorhaben "aufzugeben". Die Twitter-Führung kündigte umgehend an, vor Gericht ziehen und Musk mit juristischen Mitteln zu einem Vollzug des Kaufs zwingen zu wollen. Die sich anbahnenden juristischen Auseinandersetzungen könnten langwierig und sehr teuer werden. Die zwischen beiden Seiten getroffene Vereinbarung sieht eine Vertragsstrafe von bis zu einer Milliarde Dollar vor, wenn sich eine Partei zurückzieht.

TAGESTHEMA II

Die Regierungskoalition in Japan hat zwei Tage nach dem tödlichen Attentat auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Shinzo Abe einen klaren Sieg bei der Oberhauswahl davongetragen. Die Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Koalitionspartner Komeito sicherten sich bei der Abstimmung mehr als 75 der 125 zur Wahl stehenden Sitze in der Parlamentskammer. Die Koalition verfügt damit über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Oberhaus und kann nun die von Abe jahrelang angestrebte Reform der pazifistischen Verfassung Japans vorantreiben.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.874,75 -0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.033,50 -1,0% Nikkei-225 26.833,38 +1,2% Hang-Seng-Index 21.069,13 -3,0% Kospi 2.342,69 -0,3% Shanghai-Composite 3.305,78 -1,5% S&P/ASX 200 6.606,70 -1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Politische Börse und Kursgewinne in Japan und wieder aufflammende Corona-Sorgen und kräftige Abgaben in China - die Börsenlandschaft in Asien zeigt sich am Montag gespalten. In Japan hat die Regierungskoalition ihre Position bei den Oberhauswahlen gefestigt, was an der Börse gut ankommt, weil es gerade nach dem Mordanschlag auf den früheren Premier Shinzo Abe im Wahlkampf für Stabilität und Kontinuität spricht. In China sind derweil neue Preisdaten zumindest einen Tick höher ausgefallen als erwartet, was tendenziell den Spielraum der Zentralbank einschränkt, die Wirtschaft mit geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zu unterstützen. Stark unter Druck stehen Aktien von Spielkasinos wie Wynn Macau (-6,7%), Galaxy Entertainment (-6,1%) und Sands China (-7,4%), weil auf Macau wegen des Covid-19-Ausbruchs für eine Woche die meisten Aktivitäten ausgesetzt wurden. In Sydney belastet nach einem knapp behaupten Start die Entwicklung im wichtigsten Exportland China, weil es ein schlechtes Zeichen für die Nachfrage beispielsweise nach Rohstoffen ist.

US-NACHBÖRSE

Mit einem Minus von knapp 5 Prozent reagierte die Twitter-Aktie auf die Nachricht reagiert, dass Tesla-Chef Elon Musk den beabsichtigten 44 Milliarden Dollar schweren Kauf des Kurzbotschaftendiensts abgesagt hat. Tesla lagen nachbörslich gut 2 Prozent fester.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.338,15 -0,1% -46,40 -13,8% S&P-500 3.899,38 -0,1% -3,24 -18,2% Nasdaq-Comp. 11.635,31 +0,1% 13,96 -25,6% Nasdaq-100 12.125,69 +0,1% 16,64 -25,7% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 778 Mio 893 Mio Gewinner 1.624 2.527 Verlierer 1.610 725 Unverändert 146 133

Behauptet - Die US-Börsen bewegten sich zwischen Konjunkturzuversicht und Rezessionssorgen. Der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Juni zeigte keine negativen Folgen auf die schon erfolgten Zinserhöhungen und sprach somit für eine starke Konjunktur; anderseits befeuerte er die Sorgen vor weiter aggressiven Zinserhöhungen. Stark steigende Zinsen könnten aber nicht nur das Wachstum verlangsamen, sondern auch in eine Rezession münden, so die Befürchtung. Im Handelsverlauf gewannen aber die Optimisten die Oberhand. Sie setzen, dass am Ende eine weiche Landung möglich sein wird. Für die Twitter-Aktie ging es um 4,8 Prozent abwärts. Wie die Washington Post unter Berufung auf informierte Personen berichtete, hält das Team um den übernahmewilligen Tesla-Chef Elon Musk die angeforderten und von Twitter vorgelegten Informationen für unzureichend. Hintergrund sind Bedenken von Musk, dass viele Nutzerkonten auf der Plattform gefälscht sein könnten, was der Übernahme im Weg stehen könnte. Twitter teilte unterdessen mit, wegen des abflauenden Geschäfts und der möglicherweise anstehenden Übernahme Stellen zu streichen. Gamestop fielen um 4,9 Prozent, nachdem auch der Videospielehändler Stellenkürzungen gemeldet hatte und die Trennung von seinem Finanzchef. Am Vortag war der Kurs mit der Nachricht über einen Aktiensplit noch um 15 Prozent nach oben geschossen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,11 +9,1 3,02 237,7 5 Jahre 3,13 +9,1 3,04 186,7 7 Jahre 3,15 +7,6 3,07 170,7 10 Jahre 3,08 +7,8 3,00 156,8 30 Jahre 3,26 +7,6 3,19 136,3 YTD zu Vortagsschluss

Die Renditen stiegen deutlich, passend zu den untermauerten Zinserhöhungserwartungen. Die Zehnjahresrendite legte um 8 Basispunkte auf 3,08 Prozent zu. Die Renditekurve blieb damit invers, was Rezessionsgefahr signalisiert.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0142 -0,4% 1,0182 1,0148 -10,8% EUR/JPY 139,00 +0,3% 138,63 137,83 +6,2% EUR/GBP 0,8465 +0,0% 0,8463 0,8465 +0,7% GBP/USD 1,1980 -0,4% 1,2034 1,1990 -11,5% USD/JPY 137,07 +0,7% 136,14 135,82 +19,1% USD/KRW 1.302,19 +0,6% 1.294,79 1.300,86 +9,5% USD/CNY 6,7122 +0,3% 6,6953 6,7029 +5,6% USD/CNH 6,7101 +0,3% 6,6890 6,7037 +5,6% USD/HKD 7,8492 +0,0% 7,8490 7,8491 +0,7% AUD/USD 0,6811 -0,6% 0,6854 0,6826 -6,2% NZD/USD 0,6167 -0,3% 0,6188 0,6165 -9,7% Bitcoin BTC/USD 20.494,13 -2,5% 21.024,73 21.775,40 -55,7% YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar zeigte sich unter dem Strich wenig verändert, zumal sich an den Zinserwartungen nichts geändert hatte. Der Euro kostete zuletzt 1,0180 Dollar, im Tagestief war er schon für 1,0072 zu haben gewesen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,47 104,79 -1,3% -1,32 +43,4% Brent/ICE 105,93 107,02 -1,0% -1,09 +41,4% YTD zu Vortagsschluss

Die Ölpreise zogen mit dem Konjunkturstärke ausstrahlenden US-Arbeitsmarktbericht an um rund 2 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.740,42 1.742,80 -0,1% -2,39 -4,9% Silber (Spot) 19,18 19,31 -0,7% -0,13 -17,7% Platin (Spot) 884,92 898,00 -1,5% -13,08 -8,8% Kupfer-Future 3,47 3,53 -1,9% -0,07 -22,0% YTD zu Vortagsschluss

Text zu Gold

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

CHINA - Inflation

Die chinesischen Erzeugerpreise sind im Juli zum Vorjahr um 6,1 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Prognosewert von 6,0 Prozent. Ähnlich bei den Verbraucherpreisen: Sie stiegen um 2,5 Prozent gegenüber einer Schätzung von 2,4 Prozent.

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Maschinebauaufträge sind im Mai in der Kernrate zum Vormonat um 5,6 Prozent gesunken. Ökonomen hatten ein Minus von 5,5 Prozent geschätzt.

NORDKOREA

hat am Sonntag mutmaßlich Raketen mit einem Mehrfachraketenwerfer abgefeuert. Die südkoreanischen Streitkräfte hätten "Flugbahnen" beobachtet, die wahrscheinlich von nordkoreanischer Artillerie stammten, teilte der Generalstab in Seoul mit. Nordkorea hat seit Jahresbeginn zahlreiche Waffentests vorgenommen, darunter auch mit einer ballistischen Interkontinentalrakete. Südkorea und die USA befürchten, dass Pjöngjang einen Atomwaffentest vorbereitet. Es wäre der erste solche Test seit 2017.

SRI LANKA

Nach der Eskalation der Proteste in Sri Lanka blickt das Land einer ungewissen Zukunft entgegen. Präsident Gotabaya Rajapaksa floh aus der Hauptstadt und kündigte seinen Rücktritt an, nachdem hunderte Demonstranten seine Residenz gestürmt hatten.

USA - Konjunktur

Die Verbraucherkredite erreichten im Mai 22,3 Milliarden Dollar. Für April wurden sie auf 36,8 von 38,0 Milliarden Dollar revidiert.

WELTBEVÖLKERUNG

Zum ersten Mal seit dem Beginn der Aufzeichnung durch die Vereinten Nationen im Jahr 1950 ist die Wachstumsrate der Weltbevölkerung unter ein Prozent pro Jahr gesunken. Aktuell liege sie nur noch bei 0,8 Prozent, teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) mit. Wegen der Coronapandemie sei außerdem die Lebenserwartung im Jahr 2021 auf 71 Jahre gesunken - 2019 habe sie noch bei 72,8 Jahren gelegen.

PFIZER/BIONTECH

Die Impfstoffentwicklungspartner haben von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) die vollständige Zulassung ihres Covid-19-Impfstoffs zur Anwendung bei Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren erhalten.

UBER

Ein Datenleck entblößt einem Medienbericht zufolge eine aggressive Lobby-Kampagne bei Ubers Streben auf den europäischen Markt. Mehr als 124.000 interne Dokumente aus den Jahren 2013 bis 2017 zeigten, wie Uber "versucht hat, Politiker, Beamte und Journalisten zu beeinflussen", berichteten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung.

