"Im Jahr 2020 ist die Wachstumsrate der Weltbevölkerung erstmals seit 1950 auf unter ein Prozent pro Jahr gesunken", teilten die Vereinten Nationen am Weltbevölkerungstag mit.New York - Die Zahl der Menschen auf der Erde wächst einem neuen UN-Bericht zufolge immer langsamer. «Im Jahr 2020 ist die Wachstumsrate der Weltbevölkerung erstmals seit 1950 auf unter ein Prozent pro Jahr gesunken», teilten die Vereinten Nationen am Montag - an dem der Weltbevölkerungstag begangen wird - zu einem neuen Bericht mit, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorab vorlag.

