WIESBADEN (dpa-AFX) - Die freien Tankstellen in Deutschland haben im Frühjahr deutlich weniger Kraftstoff verkauft als in den Monaten zuvor. Im Mai lag ihr realer, also um Preisentwicklungen bereinigter Umsatz 11,7 Prozent unter dem Wert aus dem Februar, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Einen besonders starken Einbruch hatte es im März gegeben, dem ersten vollen Monat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Da aber gleichzeitig die Preise für Kraftstoff stark anstiegen, fiel der nominale Umsatz von Februar auf Mai nur um 0,5 Prozent./ceb/DP/stk