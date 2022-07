Nichts zu holen gibt es heute für Powercell-Aktionäre. Denn die Aktie fristet derzeit ein Schattendasein mit einem Minus von rund zwei Prozent. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 13,33 EUR. Drohen jetzt weitere Abschläge oder bringen die nächsten Tage die Wende?

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch nur rund vier Prozent. Dieses Top liegt bei 13,80 EUR. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Der 200er-Durchschnitt verläuft momentan bei 16,50 EUR. Für Powercell

