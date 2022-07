Spezialglashersteller Schott hat Emissionen durch den Einsatz von Grünstrom mit Herkunftszertifikat bereits um 60 Prozent gesenkt. Bis 2030 will das Unternehmen klimaneutral sein. Wir sprechen im Vorfeld der decarbxpo, in der die altbekannte Energy Storage Konferenzmesse aufgehen wird, mit Sustainability Managerin Anja Schlosser über strombeheizte Schmelzwannen und die Details des Ausstiegs aus der fossilen Produktion. Anja Schlosser koordiniert als Sustainability Managerin bei Schott das "Zero-Carbon-Programm" Foto: Schott Schott hat das Ziel bis 2030 klimaneutral zu produzieren, was bedeutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...