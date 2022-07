NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex angesichts einer weiteren Kapitalmaßnahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der anhand von Bezugspreis und dem Vortages-Schlusskurs errechnete Referenzpreis impliziere nur einen begrenzten Abschlag, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese nach zwei Wochen zweite Kapitalerhöhung stimmt ihn weniger zuversichtlich, dass das Management das obere Ende der diesjährigen Zielspanne erreichen kann. Hesse betont aber, dass die Bedeutung von Barmittelbeständen in der Windkraft-Branche besonders wichtig ist. Für die Perspektiven von Nordex insbesondere in Europa bleibt er optimistisch./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2022 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2022 / 16:06 / ET

