11. Juli 2022

PRESSEMITTEILUNG

La Française schließt eine der größten Immobilientransaktionen in Brüssel im Jahr 2022 ab

La Française Real Estate Managers (REM) hat ihren Kunden Hyundai Investments unterstützt, einen Vertrag über den Verkauf von 100 % der Anteile von Anvers Luxco SARL an einen von Whitewood verwalteten Investmentfonds abzuschließen.

Anvers Luxco SARL besitzt indirekt eine Mehrheitsbeteiligung am belgischen Hauptsitz von ENGIE in Brüssel.

Der Vermögenswert umfasst zwei Gebäude, North Light und Pole Star, die sich im Bereich des Brüsseler Nordbahnhofs befinden. Zusammen bilden die Gebäude einen hochwertigen "modernen" Bürokomplex mit 77.000 m², der 2011 und 2014 errichtet wurde. Das Objekt ist vollständig an ENGIE vermietet und verfügt über eine Reihe von Nachhaltigkeitsmerkmalen, darunter optimierte geothermische Energie, geothermische Heizung und Kühlung, Sonnenkollektoren und ein ausgeklügeltes Klimakontrollsystem.

Im Bezirk Brüssel-Nord werden derzeit eine Reihe von städtebaulichen und gemischt genutzten Projekte durchgeführt, die zur Wiederbelebung dieses Teils des zentralen Geschäftsviertels durch einem Zustrom neuer öffentlicher und privater Nutzer beitragen. Zudem fließt Immobilieninvestitionskapital in das Gebiet, wie die jüngsten bedeutenden Transaktionen wie North Galaxy Towers und Môbius II zeigen.

La Française Real Estate Managers wurde von PwC (Exit, Steuern und Finanzierung) und von Linklaters in rechtlichen Fragen beraten.

Der Käufer wurde von Clifford Chance (Steuern und Recht), Deloitte (Steuern) und Cushman & Wakefield (Immobilienberatung) beraten.

Der Deal ist einer der größten Bürodeals in Brüssel im Jahr 2022.

David Rendall, Managing Director, La Française Real Estate Managers - Institutional Division, sagte: "La Française freut sich, den Verkauf von North Light und Pole Star an Whitewood gesichert zu haben, da dies den Abschluss einer erfolgreichen Investition darstellt, die im Auftrag koreanischer Investoren in Zusammenarbeit mit Hyundai Investments getätigt wurde. Die Investition hat sich gemäß Geschäftsplan entwickelt, und die Veräußerung an einen lokalen Manager bot die Möglichkeit, im Rahmen unseres aktiven Asset-Management-Ansatzes Kapital an unsere Investoren zurückzugeben."

Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La-Française-Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. Euro (Stand 31.12.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Hongkong und Seoul. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (Juni 2021).

Pressekontakt:

Whitewood:

Frederic Vanderplanken- Frederic.vanderplanken@whitewood.eu

La Française Pressekontakt:

La Française Real Estate Managers Germany Naheed Ashraf Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt Tel. +49 (0)69 297 24 38 15 - nashraf@la-francaise.com www.lf-rem.com

Heidi Rauen

Tel. +49 (0)69 33 99 78 -13

hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

DOKUMENT ZU INFORMATIONSZWECKEN. DIESES DOKUMENT FÜR NICHT-PROFESSIONELLE ANLEGER IM SINNE DER MIFID.

Herausgegeben von La Française AM FINANCE Services, mit Sitz in 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, und mit einer Zulassung als Wertpapierdienstleistungsunternehmen durch die ACPR unter der Nr. 18673. La Française Asset Management ist eine Verwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen

La Française Real Estate Managers, eine von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer N GP07000038 am 26. Juni 2007 zugelassene Gesellschaft, eine von der Industrie- und Handelskammer Paris Île-de-France unter der Nummer CPI N 7501 2016000 006 443 erteilte Zulassung ("Berufszulassung"), die zur Durchführung von Geschäften mit Gebäuden und gewerblichen Vermögenswerten sowie zur Immobilienverwaltung berechtigt und gemäß der Richtlinie 2011/61/EU am 24. Juni 2014 als AIFM zugelassen ist.

La Francaise Group UK Ltd - Eingetragen in England Nr.: 4253400. La Francaise Group UK Finance Ltd - Eingetragen in England 4717154, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority (FCA-Nummer: 225360) - Eingetragener Sitz: 78 Brook Street, London, W1K 5EF. LF Real Estate Managers Germany Deutsche Zweigniederlassung der La Francaise Group UK Ltd - Eingetragen in Deutschland unter der Nummer HRB 79216 unterliegt der eingeschränkten Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Sitz: Neue Mainzer Str. 80, 60311 Frankfurt am Main. Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: La Française Group Schlagwort(e): Immobilien

Schlagwort(e): Immobilien

