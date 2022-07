Berlin-München (ots) -Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist das Deutsche Museum in München mit vielen neu gestalteten Bereichen jetzt wieder zugänglich. Dazu gehört auch die Ausstellung zum Deutschen Zukunftspreis, die dort mit Darstellungen zu den Innovationen der Preisträgerinnen und Preisträger zu sehen ist.Am 15. Juli 2022 wird nun das Modul der Preisträger 2020 in die Ausstellung inauguriert. Dr. Peter Kürz, Dr. Michal Kösters und Dr. Sergiy Yulin erhielten den Preis des Bundespräsident für Technik und Innovation für ihre Entwicklungen zur EUV-Lithographie. Mit diesem Verfahren lassen sich mithilfe von UV-Licht extrem feine mikroelektronische Bauteile produzieren. Diese Preisträger kommen von ZEISS, TRUMPF und dem Fraunhofer IOF.Zu dieser Veranstaltung am 15. Juli 2022, 11.00 Uhr, imDeutschen MuseumMuseumsinsel 180538 MünchenNeuer Eingang Corneliusbrückeladen wir die Medienvertreter:innen herzlich ein.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt mit seinem Preis Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihre Innovationen, die zugleich wirtschaftliches Potenzial entfalten und Arbeitsplätze schaffen. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250 000 Euro dotiert.Bitte melden Sie sich kurz über info@deutscher-zukunftspeis.de oder presse@deutsches-museum.de an.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+ 49 (0) 89 30703444+49 (0) 172 85 20 982info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25570/5269619