Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt zum Handelsstart am Montag zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.820 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Fast alle Werte ließen nach. Entgegen dem Trend zulegen konnten allerdings die Aktien von Sartorius, Qiagen und der Deutschen Börse. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Covestro, Siemens und Daimler Truck.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,0122 US-Dollar (-0,6 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9879 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 105,90 US-Dollar. Das waren 1,17 Dollar oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

