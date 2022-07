Adidas-Calls mit 94% Chance bei Kurserholung auf 180 Euro

Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0), die noch am 4.8.21 bei 336,25 Euro ein Allzeithoch verzeichnen konnte, verlor bis zum 6.7.22, als sie auf ein Tagestief von 157,26 Euro fiel, 53 Prozent ihres Wertes. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie leicht von diesem Tief nach oben hin absetzen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte sie bei 165,50 Euro.

Obwohl Experten in Erwartung schwacher Quartalszahlen die Kursziele für die Adidas-Aktie nach unten revidierten, bekräftigtem sie auf dem aktuell stark ermäßigten Kursniveau mit Kurszielen von bis zu 240 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von Anfang Juni bei 180 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 170 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 170 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000DV95ZA2, wurde beim Aktienkurs von 165,50 Euro mit 0,88 - 0,89 Euro gehandelt.

Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens einem Monat die Erholung auf 180 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,40 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 150,626 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 150,626 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH77UZ1, wurde beim Aktienkurs von 165,50 Euro mit 1,50 - 1,51 Euro taxiert.

Kann die Adidas-Aktie in absehbarer Zeit auf 180 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,93 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,874 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,874 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD4FWB3, wurde beim Aktienkurs von 165,50 Euro mit 2,47 - 2,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 180 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,91 Euro (+58 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de