Berlin (ots) -Was gibt es an sonnig-warmen Sommertagen Besseres als mit Wasser zu spielen und zu planschen? Mit Wasser zu forschen! Das eigene Meer in der Flasche, Dinos im Eis und segelnde Papierboote: Hier gibt es die besten Ideen der Stiftung "Haus der kleinen Forscher", um mit Kindern im Kita- und Grundschulalter auf die nasseste Entdeckungsreise des Jahres zu gehen.Großes Meer ganz klein: die WellenmaschineMeereswellen sind faszinierend - mal sanft, mal stürmisch! Aber wie genau bewegen sich Wellen eigentlich? Zum Glück lassen sie sich nach Hause holen und ganz genau untersuchen. Verwandeln Sie mit den Kindern eine Glasflasche in eine Wellenmaschine und beobachten Sie, wie sich das Miniatur-Meer bewegt.Wellenmaschine nachbauen (https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder/exp/wellenmaschine-meer-in-der-flasche)Zur Abkühlung: Dinos im EisGefrorenes Wasser fasziniert - und sorgt für Erfrischung an heißen Tagen. Bereiten Sie große und kleine Eisblöcke vor, in denen Sie kleine Gegenstände wie Spielfiguren, Knöpf oder Steine einfrieren. Lassen Sie nun die Kinder das Eis betrachten, seine Oberfläche, die Farbe. Wie fühlt sich Eis an und was können die Kinder tun, um die eingefrorenen Gegenstände zu befreien?Zum Experiment (https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder/exp/aus-dem-eis-befreit)Bloß nichts verschwenden: Wie viel Wasser kommt aus dem Hahn?Regelmäßig hören die Kinder zu Hause, in der Kita oder in der Grundschule, dass sie kein Wasser verschwenden sollen. Aber warum ist das so wichtig? Und wie viel Wasser kommt eigentlich aus dem Hahn, wenn die Kinder sich die Hände waschen sollen? Messen Sie mit den Kindern genau das und sprechen Sie darüber, welche Bedeutung Wasser hat.Zur Forscheridee (http://my.page2flip.de/17620262/19485724/19485729/html5.html#/8)Setzt die Segel: Hier trifft Wasser auf PapierAus Papier lassen sich vielfältige Boote und Schiffe bauen - ein Klassiker. Aber können sie auch Lasten transportieren wie echte Schiffe? Konstruieren Sie mit den Jungen und Mädchen fantasievolle, stabile Boote und erforschen Sie gemeinsam deren Tragfähigkeit. Es ist noch Platz auf dem Wasser? Dann kombinieren Sie Papierboot und -flieger zu einem segelnden Papierschiff.Zu den Forscherideen (http://my.page2flip.de/17620262/19763798/19763800/html5.html#/10)Achtung, nasse Socken: Über die Klebkraft von WasserDinge, die nass geworden sind, kleben plötzlich aneinander. Warum ist das so? Um zu ergründen, welche Klebkraft Wasser hat, brauchen die Kinder ausnahmsweise auch im Sommer ein Paar Socken.Zum Experiment (https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder/exp/warum-klebt-wasser)Noch mehr Forscherideen mit WasserDie finden Sie beispielsweise in der Ausgabe "Wasser neu entdecken" des Magazins "Forscht mit!" (http://my.page2flip.de/17620262/19485724/19485729/html5.html#/1) der Stiftung "Haus der kleinen Forscher". Oder auch im Offenen Online-Kurs "Schwimmen und Sinken" (https://campus.haus-der-kleinen-forscher.de/wws/schwimmen-und-sinken.php?highlight_words=wasser&sid=40935381309141571862521712171620). Dort geht es um die Frage, warum manche Gegenstände schwimmen, während andere untergehen. Der Kurs ist kostenlos und richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen in Kita, Hort und Grundschule.