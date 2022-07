Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität an den Finanzmärkten ist weiterhin hoch, so die Analysten der Helaba.Während der Euro auf dem Weg zur Parität sei, hätten die Aktienmärkte zuletzt Kursgewinne erzielt. Der Rentenmarkt sei weiterhin sehr volatil und mit Blick auf die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei eine Schwankungsamplitude von mehr als 15 Basispunkten innerhalb eines Tages keine Seltenheit mehr. Zur Erinnerung: Mitte Juni sei bei 1,92% der vorläufig höchste Stand seit mehr als acht Jahren erreicht worden, in der letzten Woche sei die Rendite im Tief auf 1,07% gesackt. Derzeit liege sie bei 1,35%. ...

