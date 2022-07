Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Inflations- und Konjunkturängste sind weiterhin präsent und auch der robuste Arbeitsmarktbericht in den USA konnte die Grundstimmung nicht wesentlich verändern, so die Analysten der Helaba.Trotz des Rücksetzers am Freitag seien die europäischen Gaspreise in letzter Zeit kräftig gestiegen. Die EZB befinde sich zwar zunehmend in einem Dilemma zwischen steigenden Inflationsrisiken und der Sorge vor einer konjunkturellen Abschwächung, werde aber im Juli die Zinsen erstmals seit Sommer 2011 erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...