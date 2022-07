Ispringen (ots) -Das Karriereteam der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH tritt regelmäßig auf Karrieremessen in Kontakt zu Berufseinsteigern, die Orientierung bei ihrer Berufswahl oder direkt einen Job suchen. Im Juli 2022 starten gleich zwei Firmenkontaktmessen, an denen das Unternehmen als zukunftsweisender Arbeitgeber teilnimmt, um interessierte Studierende und Absolventen persönlich kennenzulernen und über Einstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen bei Rutronik zu informieren.Absolventenkongress in Stuttgart: Berufseinsteiger lernen potenzielle Arbeitgeber kennenAm 14. Juli findet der Absolventenkongress in Stuttgart von 10 bis 16 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle statt. Nachdem Firmenkontaktmessen während der Corona-Pandemie hauptsächlich virtuell umgesetzt wurden, starten inzwischen mehrere Informationsveranstaltungen wieder in Präsenzform - so auch der Absolventenkongress. Er richtet sich an Studierende und Alumni, die sich über Karrieremöglichkeiten nach dem Studium informieren möchten oder bereits auf Jobsuche sind. Der Kongress bietet sowohl ihnen als auch den teilnehmenden Unternehmen die Chance, einander kennenzulernen und in einen offenen Erfahrungsaustausch zu treten. Für Rutronik zählt der Absolventenkongress in Stuttgart zu den erfolgreichsten Karrieremessen, die das Familienunternehmen in den vergangenen Jahren besucht hat. Das Interesse der Studierenden war sehr groß und es hat ein gelungener Erfahrungsaustausch mit dem Rutronik-Karriereteam stattgefunden.Als spannender und global agierender Arbeitgeber aus der Region ist der Breitband-Distributor für elektronische Bauelemente mit einem Stand bei der Karrieremesse vertreten und lädt Interessierte zu einem persönlichen Kennenlernen ein. Wie in den Jahren zuvor können sich Studierende im Vorhinein für die Messe registrieren und einen 10-Minuten-Termin für ein unverbindliches Gespräch mit bis zu drei Unternehmen ihrer Wahl vereinbaren. Aber selbst ohne Termin bietet sich die Möglichkeit mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, sich allgemein über das Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie aktuelle Stellenangebote und Einstiegsmöglichkeiten bei Rutronik zu informieren. Darüber hinaus können sich Studierende und Absolventen bei Interesse direkt auf ein Jobangebot bewerben und ihre Bewerbungsunterlagen vor Ort beim Karriereteam hinterlegen.Rutronik lädt zur virtuellen KIT-Karrieremesse der Uni KarlsruheNur eine Woche nach dem Absolventenkongress startet mit der KIT-Karrieremesse vom 19. bis zum 21. Juli 2022 eine weitere Firmenkontaktmesse. Studierende, Promovierende und Absolventen aus technischen Studiengängen, wie zum Beispiel Wirtschaftsingenieurwesen und Elektrotechnik, können hier erste Kontakte mit Arbeitgebern knüpfen und sich umfassend über diese informieren. Im Unterschied zum Karriereevent in Stuttgart findet die Unternehmenskontaktmesse des KIT-Career-Service der Universität Karlsruhe allerdings komplett virtuell statt. Bereits 2021 wurde die Veranstaltung ausschließlich online durchgeführt, was bei Besuchern und Teilnehmenden sehr gut angekommen ist. Für die virtuelle Umsetzung sprechen vor allem die zwanglose Atmosphäre des Kennenlernens sowie der unkomplizierte, direkte und niedrigschwellige Kontakt zwischen Nachwuchstalenten und Unternehmensvertretern. Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH zählt seit 2016 zu den teilnehmenden Unternehmen des Karriereevents und ist in diesem Jahr ebenfalls mit einem digitalen Messestand auf der Plattform vertreten. Neben Fachvorträgen, Kurzpräsentationen, Workshops und Austauschmöglichkeiten zwischen Studierenden und Unternehmen, gibt es bei der diesjährigen KIT-Karrieremesse eine digitale Schnitzeljagd, an der auch Rutronik beteiligt ist. Studierende haben die Möglichkeit, an Online-Ständen der teilnehmenden Unternehmen jeweils einen Teil des gesuchten Lösungswortes bzw. des Lösungssatzes in Erfahrung zu bringen. Studierende, die die Schnitzeljagd erfolgreich abschließen, erwarten attraktive Preise.Die Teilnahme an der virtuellen KIT-Karrieremesse und am Absolventenkongress in Stuttgart ist für die Besucher mit keinerlei Kosten verbunden, sodass sich alle Nachwuchstalente möglichst umfassend über Karrieremöglichkeiten bei den ausstellenden Unternehmen informieren können. Rutronik blickt bereits jetzt mit großer Freude auf die beiden Karriereevents und den persönlichen Austausch mit den Studierenden und Absolventen - sei es virtuell oder direkt vor Ort am Messestand.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/de