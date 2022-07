Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) -Kunden haben jetzt die einmalige Chance, die bekannten, preisgekrönten Überwachungskameras von EZVIZ zu ergattern.EZVIZ, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Sicherheit, startet seinen Prime Day für Hausbesitzer, die nach hochwertigen Smart-Home-Produkten suchen. EZVIZ bietet Sonderangebote für zahlreiche Überwachungskameras für den Innen- und Außenbereich. Die Kunden finden die Produkte, die ihren Bedürfnissen entsprechen, zu erheblichen Einsparungen.Der Prime Day findet am 12. und 13. Juli 2022 statt. Er bietet die beste Chance, EZVIZ-Kameras zu günstigen Preisen zu erstehen. Für diejenigen, die im Sommer verreisen, aber ihr Zuhause überwachen möchten, bietet EZVIZ einfache, funktionsreiche Lösungen sowohl für Anfänger als auch für technisch Versierte, um die Sicherheit zu Hause zu erhöhen. Zusätzlich zum Schutz rund um die Uhr können Hausbesitzer auch sehen, wann ihre Pakete geliefert werden, und trotz der Entfernung mit Haustieren und Familie in Kontakt bleiben.Die folgende Liste enthält einige der besten Angebote. Diese und weitere finden Sie auch im EZVIZ Amazon Store (https://www.amazon.de/ezviz)Für den Schutz im Außenbereich- BC1C-Standalone-Batteriekamera mit Solarpanel (https://www.amazon.de/dp/B095HJ8HKD)Eine extrem einfache Außenkamera ohne Verkabelung und ohne Abonnement. Die Benutzer müssen sie lediglich alle 210 Tage aufladen oder sie zur Stromversorgung einfach an die Solarpanelanschließen. Sie ist wetterfest und kann überall im Freien verwendet werden und bietet freien Speicherplatz für Daten, um Videos zu speichern, die von Menschen durch Bewegung ausgelöst werden.- C8C Lite Schwenk- und Neigekamera für den Außenbereich (https://www.amazon.de/dp/B098RYHJ5G)Wenn es um grundlegende, erschwingliche Sicherheit geht, ist die PT-WLAN-Kamera unschlagbar. Diese Außenkamera ist motorisiert, um 360-Grad-Bildgebung und weitreichende Nachtsicht zu bieten, und verfügt außerdem über eine fortschrittliche KI-gestützte Personenerkennung, um die Außenüberwachung intelligent und einfach zu gestalten. Wenn Sie eine Kamera benötigen, um einen großen Raum abzudecken, ist dies die richtige.- CTQ3N Außenkamera- mit KI Personenerkennung und Farbnachtsicht (https://www.amazon.de/dp/B08HCMH8YP)Die meistverkaufte Außenkamera von EZVIZ, die die Außenüberwachung vereinfacht. Mit KI-gestützter Personenerkennung, aktiver Verteidigungsfunktion und farbiger Nachtsicht erkennt und schreckt die Kamera Eindringlinge auch nachts effektiv in Echtzeit ab. Die Kamera gewährleistet ununterbrochenen Schutz, unterstützt durch ein wetterfestes IP67-Gehäuse.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851141/EUR_1200x600_02.jpgPressekontakt:Sophie ZHANG,+86-15858350733,zhangyichen5@ezvizlife.comOriginal-Content von: EZVIZ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136046/5269694